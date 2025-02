Philip Soens in de bloemetjes voor 25 jaar zwarte gordel

Ooigemnaar Philip Soens werd in de bloemetjes gezet nadat hij 25 jaar geleden zijn zwarte gordel behaalde. Judo Vlaanderen en het Provinciaal Comité West-Vlaanderen huldigden Philip Soens voor 25 jaar zwarte gordel, samen met nog twee andere West-Vlamingen in Lichtervelde. “Eigenlijk heb ik al 30 jaar mijn zwarte gordel, maar de aanvraag om gehuldigd te worden, is nu pas ingediend”, vertelt de 63-jarige Philippe, hoofdtrainer van Judoclub Yawara uit Ooigem. “Dit wil toch zeggen dat ik oud wordt, hè. De volgende huldiging is aan 50 jaar. (lacht) Indertijd moest ik mijn examens doen in Zele voor de 9-koppige jury bestaand uit 3×3 tafels. Nu zijn deze examens in Zwijndrecht. Ik begon met judo op mijn 15de bij de start van Judoclub Yawara en een witte gordel. Op mijn 20ste verhuisde ik naar Brussel, wat mij bij de judoclub van Mechelen bracht. Nog eens vijf jaar later begon ik een bakkerij in Gent. Dit zorgde ervoor dat ik een aantal jaren judo voor bekeken hield. In het jaar ‘95 verhuisde ik opnieuw naar Ooigem en pikte de draad van judo weer op. Ik ben er nu hoofdtrainer en doorliep alle cursussen tot trainer A, 3de DAN. Momenteel ben ik regionaal scheidsrechter, maar eind maart doe ik mijn examens om nationaal scheidsrechter te worden. Een zware opdracht”, weet Philippe, ook bestuurslid van Judoclub Yawara. (ELD)