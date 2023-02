Peggy Versnick uit Brugge: “Padelsport maakt ons leven tot een hel”

“Ik nodig Vlaams minister Zuhal Demir en sportschepen Franky Demon uit om twee weken lang bij ons te komen logeren. Dan kunnen ze zelf ervaren wat het is om naast een padelclub te wonen. Die sport maakt ons leven tot een hel”, zegt Peggy Versnickuit Brugge.

Peggy Versnick en haar man Hans Schmidt uit de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge zijn het getouwtrek tussen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de Brugse sportschepen Franky Demon beu. De minister weigert om een Vlaams decreet met geluidsnormen voor de padelsport op te stellen en laat het initiatief aan de gemeenten.

Tijdens de Brugse gemeenteraad deze week achtte de sportschepen zo’n gemeentelijk reglement voorlopig niet nodig. “Dat zou enkel normen opleggen aan nieuwe clubs; we hebben het voorbije jaar geen aanvragen meer gehad. Ik denk dat het evenwicht tussen vraag en aanbod bereikt is.”

Twee rechtszaken

Van een ‘evenwicht’ tussen buurtbewoners en padelclubs is er nog geen sprake. Buurtbewoners hebben rechtszaken aangespannen tegen KTC Azalea in Sint-Pieters en KG Witte Beer in Sint-Kruis.

Deze week gaf het hof van beroep padelclub Azalea groen licht om de speeltijd opnieuw wat uit te breiden. Er mag voortaan een uur langer op weekdagen en twee uur langer op zaterdag gesport worden. Daarmee is de uitspraak van rechter Wim De Backer in kortgeding van zes maanden geleden deels teruggeschroefd.

Minder speeltijd

Om de geluidshinder voor de buren te beperken, mocht er sedert juli 2022 ’s avonds na 19 uur, op zaterdag na 18 uur en op zondagen niet meer gepadeld worden in KTC Azalea. Daarmee had de Brugse rechter deels gehoor gegeven aan de eisen van buurtbewoners Peggy Versnick en Hans Schmidt. Die eisten zelfs de sluiting van de padelclub, op straffe van een dwangsom van 1.500 euro per inbreuk. Op die eis ging de rechter niet in, maar hij beperkte de speeltijd drastisch, zodat de buren thuis wat meer rust zouden hebben.

Het gaat slechts om tijdelijke maatregelen, pas in mei volgt een uitspraak ten gronde. Veel padelclubs wachten angstvallig op het vonnis, dat een precedent kan zijn met gevolgen voor alle beoefenaars van deze sport. Overal in Vlaanderen staan buurtbewoners klaar om ook naar de rechtbank te stappen tegen de lawaaihinder.

“We krijgen veel positieve reacties vanuit het hele land; mensen vragen ons al om advies”, zegt Peggy Versnick. Ze denkt niet aan opgeven of verhuizen, ook al heeft die rechtszaak haar al een fortuin gekost. “Er zijn niet alleen de juridische kosten, maar we moesten ook uit eigen zak een geluidsstudie betalen. Mijn man, die nachtwerk verricht, heeft bijna een depressie overgehouden aan de affaire. Maar we gooien de handdoek niet in de ring; we hebben ons huisje zelf opgeknapt en willen hier niet weg.”

“geen onverdraagzaam type”

Peggy reageert op de kritiek van de beoefenaars van de padelsport, die vinden dat zij ten onrechte een rechtszaak aangespannen heeft tegen KTC Azalea. “Toen wij zeven jaar geleden ons huis kochten, was Azalea een tennisclub met honderd leden. Dat accepteerden we. Maar in enkele jaren tijd heeft die sportclub een transformatie ondergaan: tennisvelden werden vervangen door padelterreinen.”

“Het aantal leden groeide drastisch, tot 500 mensen. De kantine werd een goed draaiende bar. Ik ben geen onverdraagzaam type; ik baat zelf een bar uit in Brugge en weet wat geluidsoverlast betekent. Maar zo’n grote sportclub hoort niet thuis in een woonwijk, ook de parkeerdruk in de straat is toegenomen. We wensen enkel rust. Ik ben al vaak mijn eigen huis ontvlucht, omdat ik niet langer bestand was tegen het constante geluid van een padelbal. De geluidshinder tast onze gezondheid aan.”

“We waren best tevreden met het eerste vonnis, zo konden we wat recupereren na enkele helse jaren. Jammer genoeg heeft het hof van beroep opnieuw de openings-uren uitgebreid. Gelukkig hebben we nog altijd rust op zon- en feestdagen. Het is nu afwachten hoe de rechtbank de zaak in mei ten gronde zal evalueren. Veel gedupeerden die dicht bij padelclubs wonen, vragen een duidelijk reglement, zodat ze eindelijk weten waar ze aan toe zijn.”

Hopen op compromis

Ook Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea, heeft gemengde gevoelens, na de uitspraak van het hof van beroep. Zijn padelclub had beroep aangetekend tegen het vonnis in kortgeding. Deels met succes. Tom is blij met de lichte uitbreiding van de speeltijden, maar betreurt dat de club op zondag gesloten blijft. Hij hoopt nog altijd op een compromis met zijn buren dat iedereen tevreden stelt en de leefbaarheid van zijn club waarborgt.

KTC Azalea zit met een financiële en sportieve kater door het eerste vonnis in 2022. “Sedertdien hebben 200 leden hun abonnement niet meer vernieuwd”, zegt de voorzitter. Hij wacht op de definitieve resultaten van de geluidsmetingen. “Pas dan wordt er beslist of we extra geluidswerende maatregelen dienen te nemen.”