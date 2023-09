Peewee Football bij Tribes Youth Academy

American footballclub Tribes Youth Academy begint in september met Peewee Football voor de allerkleinsten. De club had al langer plannen om trainingen te voorzien voor een jonger publiek om hen al op een speelse manier kennis te laten maken met de sport.

“Peewee Football is voor iedereen van vijf tot acht jaar”, opent Ewout Nuyttens. “Hier zetten we in op actief bewegen, de sport leren kennen en het leren samenwerken met anderen. We willen de kids een kans geven om zowel motorisch, sportief als sociaal zich te ontwikkelen.”

Bij de club willen ze dit allemaal in een laagdrempelige en familiale sfeer doen, want iedereen is er welkom. “De reden dat we hiermee beginnen is dat we momenteel starten vanaf acht jaar en we wilden al even gaan verjongen. We willen jonge kinderen motiveren om al mee te bewegen, sociaal om te gaan met anderen, leren samen te spelen en de sport wat te leren kennen. Kortom, op een actieve, positieve manier bezig zijn met sport.”

“De inschrijvingen zijn nog maar geopend en we starten in september met dit nieuwe concept. We hopen op heel wat inschrijvingen en geïnteresseerden die eens willen komen proeven van deze unieke sport in een warme club waar respect centraal staat.” (RV)