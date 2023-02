Patrick Acx (75) opgetogen over BK Judo op Tieltse grond

Judoclub Tielt organiseert dit weekend het Belgisch Kampioenschap Judo voor de jeugd. Onder andere Patrick Acx (75) kijkt reikhalzend uit naar het evenement. Patrick engageert zich inmiddels al meer dan 50 jaar voor de judoclub en werd daarvoor onlangs nog gehuldigd. “Dat we een dergelijk kampioenschap in Tielt kunnen organiseren, doet erg veel deugd.”

Wie de voorbije halve eeuw binnenstapte bij de Tieltse judoclub kent Patrick Acx ongetwijfeld. De 75-jarige Tieltenaar is al jarenlang een van de dragende krachten binnen de vereniging.

“Eigenlijk leerde ik de sport pas vrij laat kennen. Ik was al een twintiger en enkele vrienden vroegen of ik eens mee wou gaan naar de club.” Patrick voelde zich er al snel thuis en enkele maanden later kreeg hij de vraag of hij hulpsecretaris wou worden. Het betekende de start van een lange carrière als bestuurslid van de club.

Rugblessure

“Ondertussen deed ik het op de tatami niet slecht. Ik trainde voor mijn zwarte gordel, maar een rugblessure gooide serieus roet in het eten. Plots was het helemaal over voor mij. Toen ik zelf niet meer kon sporten, twijfelde ik even of ik nog in het bestuur zou blijven, maar doordat we in deze vereniging zo’n mooie vriendengroep vormden, besloot ik al snel om verder te doen.”

Doorheen de vele jaren als bestuurslid hielp Patrick mee aan verschillende hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van de judoclub. Zo verzamelde hij tal van geldsommen om de bouw van een eigen oefenzaal te financieren en had hij de algemene leiding en coördinatie over de organisatie van het Belgisch jeugdkampioenschap in 2004. Dat kampioenschap werd georganiseerd ter ere van het vijftigjarig bestaan van de club.

Patrick zette zich daarnaast in als coach en begeleider en ook voor een verslagje in de krant kon je bij hem terecht. “Ik ben vooral blij dat het jeugdbestuur een tiental jaar geleden klaarstond om het toenmalige hoofdbestuur te vervangen. Doorstroming binnen de club is belangrijk.” De judoclub telt inmiddels zo’n 160 leden en is daarmee een van de grootste in de provincie.

Toptornooien

Voor het tweede jaar op rij organiseert Judoclub Tielt zowel het nationaal jeugdkampioenschap als het nationaal kampioenschap voor volwassenen. Dit weekend is de jeugd aan de beurt in de Tieltse sporthal, in november komen de volwassenen op de tatami. “Dat we dergelijke kampioenschappen in Tielt kunnen organiseren, doet erg veel deugd. Dit hebben we te danken aan de goede samenwerking met de stad, de verschillende bonden en de steun van onze sponsors.”

Patrick telt af naar komend weekend. Dan strijden in totaal meer dan vierhonderd talentvolle judoka’s voor de verschillende nationale titels waaronder ook twee leden van Judoclub Tielt: Sebastian Procopov en Shani Landuyt. “Vorig jaar mochten er door de coronacrisis geen toeschouwers komen, maar nu verwachten we erg veel volk. Ikzelf sta in voor de catering. Ik kijk er geweldig naar uit om al die begeleiders terug te zien die net zoals ik al jarenlang een hart hebben voor deze sport en onze vereniging.”

Omdat hij 50 jaar bestuurslid is en voor zijn vrijwillige inzet voor de Koninklijke Judoclub Tielt, kreeg Patrick Acx onlangs van Judo Vlaanderen en het Provinciaal Comité een eervolle onderscheiding. Het Belgisch jeugdkampioenschap judo gaat zowel zaterdag als zondag door in de sporthal in Tielt.