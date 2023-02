Paratriatleet Bart Vandermoere ambitieus naar nieuw seizoen: “Ik ben trots op wat ik nu kan”

Bart Vandermoere was gebeten door het triatlon. Door twee kapotte heupgewrichten mocht hij niet meer lopen maar dat weerhield hem er niet van om de sport verder te beoefenen. Hij wordt hierbij zelfs begeleid door Frederik en Luc Van Lierde.

Bart Vandermoere (44) heeft nu zes jaar twee heupprotheses maar die functioneren niet naar behoren. “Vandaar dat ik een rolstoel gebruik en aan paratriatlon doe”, vertelt de Oedelemnaar. Drie jaar geleden volgde hij een opleiding als fietshersteller. Door te veel zenuwpijnen, vooral ’s nachts, moest hij hiermee stoppen. Het fietsen lukte tot voor twee jaar nog. Nu is er een handbike.

Beperkt functioneel

“Ik heb geen verlamming maar een beperkte functionaliteit. Ik kan mijn benen niet helemaal omhoog bewegen. Ik was in contact met psycholoog Inez Swinnen om dit alles te kunnen plaatsen, want mijn lichaam kon niet meer voor honderd procent functioneren. Ondertussen vond ik mijn plaats en ben ik trots op wat ik nu kan. Dankzij ook de vele steun en hulp van mijn echtgenote Tine Timmerman en mijn drie dochters Ilaya, Kyenta en Livia.”

“Damme en Brugge met die vele kasseien zijn vrij lastig met de wheeler”

Het zwemmen was er al. Daarna kwam de wheeler en de handbike. Bart bouwde stelselmatig zijn conditie op en werkte het voorbije jaar vooral op kracht. “Ondertussen heb ik een leeftijd waarbij ik niet echt naar korte afstanden werk. Hoe ouder je wordt, hoe minder explosief je bent”, vindt hij. “Ik moet nu vooral in duur werken. Mentaal moet ik dat proberen vol te houden. Dit jaar doe ik ParaPanne in De Panne als tijdrit in voorbereiding van de Viventriatlon, een kwart in Damme als opbouw. Daarna volgt Gravelines, het EK in Menen op de halve afstand en de Challenge in Almere als een volledige triatlon.”

Doelen uitkiezen

Een programma dat gespreid is, want Bart moet ook de nodige rust nemen. “Zwemmen en fietsen is voor iedereen hetzelfde. Vooral met mijn wheeler moet het parcours haalbaar zijn. Zo is Damme en Brugge met die vele kasseien vrij lastig. Ik moet mijn doelen uitkiezen. Hawaï? Dat is voor iedere triatleet het summum. Ze komen nu naar Nice dit jaar. Misschien volgend jaar. Het blijft een droom.”

Vandermoere beoefent zijn sport in een bepaalde klasse. G-Sport Vlaanderen geeft geen criteria aan en zo loopt hij in ons land tegen de classificaties aan. “Je moet evenveel kansen krijgen en die kansen mogen niet ontnomen worden als je een handicap hebt.” Triatlon Vlaanderen bekijkt nu of ze Bart als paratriatleet kunnen meenemen in het EK-verhaal.

(Alain Creytens)