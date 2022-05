ParaPanne Cycling Days geven paracyclisten een platform

De organisatoren kijken uit naar de tweede editie van de ParaPanne Cycling Days op donderdag 26 en vrijdag 27 mei. Met deze internationale paracycling wielerwedstrijd voor mensen met een fysieke beperking zet De Panne de G-sport en het paracyclisme in de kijker.

ParaPanne-voorzitter Dirk Blondé legt uit hoe het begon: “Dit jaar vindt de wedstrijd plaats op Hemelvaartsdag en de vrijdag erna, zoals dit initieel voor de eerste editie was gepland.”

“Het initiatief ParaPanne hebben we eind 2019 uit de grond gestampt samen met ‘The Spirit of Handcycling’ – een Koksijdse club handbikers. Het ParaPanne-bestuur bestaat uit: Katrien Caeyzeele, Patrick Annys, Luc Schamp, Nel De Crits en ikzelf. Ieder van ons is verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van de organisatie.”

“Mijn passie en interesse voor het wielrennen is er altijd al geweest. Als motard-seingever of achterop de motor als regulator volgde ik jarenlang wielerwedstrijden en droeg ik mijn steentje bij aan de Driedaagse van De Panne.”

“Enkele jaren geleden belandde ik zelf deels in een rolstoel. Dat deed me beseffen met hoeveel wilskracht en volharding G-sporters er tegenaan gaan. Zo groeide bij mij en Luc Schamp het idee om een open internationale paracycling wedstrijd op poten te zetten.”

“In Oostende werd er voor corona al een wereldbeker georganiseerd, maar uitsluitend voor landenteams. Dat was wel uniek in ons land, maar we vonden dat zo’n wedstrijd ook toegankelijk moet zijn voor alle geclassificeerde G-wielrenners. Met de ‘ParaPanne Cycling Days’ willen we paracyclisten het platform geven dat ze verdienen.”

Tips van para-atleten

“Een aantal para-atleten heeft ons voor de start van de eerste editie tips gegeven voor het opstellen van het parcours en heeft dit ook getest. Zij benadrukken dat mensen met een beperking en dus ook G-sporters niets liever willen dan respect en waardering van de validenwereld. Door aan zo’n wedstrijd deel te nemen, willen ze bewijzen wat ze wél kunnen.”

“eze wedstrijd is toegankelijk voor heren en dames met classificatie in de categorieën tandem (B), tricycle (T), handbike (H), cyclist (C) en verstandelijke beperking (VE). Het sportief reglement is dat van de UCI. Er is geen leeftijdslimiet en elke deelnemer ontvangt een mooie prijs én een geldprijs, dankzij onze trouwe sponsors en het lokaal bestuur.”

Donderdag 26 mei is er de individuele tijdrit van 14,8 km voor alle categorieën, met start en aankomst op de Markt. Vrijdag 27 mei start de wegrit van 74 km voor categorieën B, C en VE om 10 uur en voor categorieën H en T om 13.30 uur, met telkens aansluitend een podiumceremonie. (MVO)

Info en inschrijven via www.parapanne.be en info@parapanne.be