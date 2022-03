Paralympisch dressuurkampioene Michèle George is ruiter van het jaar

Paralympisch dressuurkampioene Michèle George uit Waregem is dinsdag op het EquiGala 2021 in Brussel tot ruiter van het jaar verkozen. De 48-jarige amazone volgt Jos Verlooy op.

George won op de Paralympische Zomerspelen in Tokio met Best of 8 zowel goud in de individuele test als op de freestyle kür. Ze dikte haar totaal aantal olympische titels zo aan tot vijf. In 2012 pakte ze in Londen ook al de dubbel, vier jaar later won ze in Rio de Janeiro de individuele proef, maar moest ze op de kür met zilver vrede nemen.

De Belgische jumpingploeg die brons veroverde op de Olympische Spelen in Tokio (Pieter Devos, Gregory Wathelet, Jérôme Guéry en Niels Bruynseels) leverde de ‘prestatie van het jaar’. Jérôme Guéry droeg daar aan bij met Quel Homme de Hus. Die 15-jarige hengst werd tot ‘paard van het jaar’ verkozen.

Uitgesteld

De titel ‘rookie of the year’ werd uitzonderlijk gedeeld door drie jumpingteams, die alle drie goud veroverden op het EK jeugd. Estee Bomere, Yari van den Branden, Nikita van der Meerschen, Seppe Wouters en Brent De Schrijver bezorgden België de Europese titel bij de kinderen, Bart Jay Junior Vandecasteele, Anthony Philippaerts, Evelyne Putters, Aurelia en Tristan Guisson deden dat bij de junioren, Emilie Conter, Thibeau Spits, Thibault Philippaerts, Maartje Verberckmoes en Alexander Housen bij de young riders.

De ‘trofee van de jury’ ging naar de 36-jarige paradressuuramazone Manon Claeys, in Tokio goed voor twee keer brons. Het EquiGala vindt normaal in januari plaats, maar werd wegens de pandemie uitgesteld.