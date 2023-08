Parachutisten verbreken Belgische records in Moorsele: “We halen snelheden tot 300 kilometer per uur”

Op zaterdag 13 augustus ging het vierdaagse evenement van Skydive Flanders van start op het vliegveld van Moorsele. Tot en met dinsdag proberen tientallen parachutisten enkele Belgische en Benelux records te breken. De uit de lucht vallende avonturiers konden op heel wat belangstelling rekenen. “We maken verschillende formaties tijdens onze vlucht.”

Is het een vogel? Of toch Mega Mindy? Neen. Sinds zaterdag zie je rond het vliegveld van Moorsele verschillende valschermspringers uit de lucht naar beneden dwarrelen. Het wisselvallige weer maakt het plannen van sprongen niet evident. De wind mag namelijk niet te hevig staan en er moeten ‘blauwe gaten’ in het wolkenveld verschijnen. Toch stegen de drie Cessna 208B Caravan Supervan-modellen al verschillende keren op tijdens de eerste twee dagen van het sportieve evenement.

Skydiving spreekt tot de verbeelding. De een huivert bij het idee om uit een vliegtuig te springen, de ander ziet het als een droom of een groot doel op de bucketlist. De sport kent verschillende disciplines met een eigen set aan vaardigheden en technieken. In twee disciplines worden er dezer dagen records gesneuveld.

Figuren vormen

“Nog tot en met dinsdag 15 augustus doen we een gooi naar verschillende Belgische en Benelux records”, vertelt Grim Swinnen. De 39-jarige Diestenaar is voorzitter van Skydive Flanders vzw, organisator van de vierdaagse. Skydive Flanders heeft een dropzone in Zwartberg (Genk), Schaffen (Diest) en Moorsele. Grim springt al sinds z’n zestiende en neemt ook nu deel aan de recordpogingen free flyen.

“Daarbij vliegen deelnemers met hun hoofd naar boven of beneden, en proberen ze tijdens de val figuren te maken. Bij de andere vorm, het formatie skydiven, vliegen de atleten op hun buik en maken ze meerdere formaties. Het grootste verschil zit in de valsnelheid, die kan bij het free flyen oplopen tot 300 kilometer per uur. Bij het formatie-skydiven spreken we over 200 kilometer per uur.”

Benelux

Zondagnamiddag waren al enkele records gesneuveld. “Op zaterdag konden we zo’n vijf pogingen ondernemen, vandaag al twee”, zegt Grim. “Bij de groep ‘head down’ haalden we een figuur met 18 parachutisten en wisten we zo het Belgische record te breken. Ondertussen konden we dat al verbeteren door er met 23 springers in te slagen.”

“De formatie-groep brak ook al een Belgisch record. Met de ‘head down’-groep proberen we ook een Benelux-record te breken, maar die sprong moeten we nog wat finetunen. Wie weet lukt het de komende dagen.” Grim is het springen nog lang niet beu. “Integendeel, het wordt steeds leuker en leuker. Je probeert nieuwe dingen onder de knie te krijgen en werkt samen toe naar een groot doel zoals deze vierdaagse. Ik geniet er nog heel hard van.”

Adrenaline

Heel wat supporters en geïnteresseerden kwamen al een kijkje nemen van op het terras. Jan uit Tielt kwam samen met zijn vrouw Eline, dochter Olive en zoontje Jerom zijn broer Stijn steunen. “Ik sprong al twee keer”, vertelt Stijn zondagmiddag. “Het is altijd fun, zelfs bij een slechte sprong.” Stijn springt opnieuw na een pauze van vier jaar. Toen brak hij zijn been bij een slechte landing.

Jan heeft ook een verleden als parachutist. “Het is leuk om dit spektakel te bewonderen, de kinderen kijken er ook naar uit. Als het mooi weer is, dan mis ik de adrenaline wel een beetje. Het is een microbe.”

(LV)