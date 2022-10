PadelPoint Hulste opende officieel de deuren: Lampaert en Debusschere slaan balletje tegen burgemeester

PadelPoint Hulste opende de deuren met een kort officieel moment en met een wedstrijd van Yves Lampaert en Jens Debusschere die het opnamen tegen de schepen van sport, Dominique Windels, die voor de gelegenheid burgemeester Alain Top meeneemt als kompaan.

“Er kon al gespeeld worden op onze terreinen, maar we zijn blij dat we nu ook een officiële opening houden waarbij we verschillende medestanders betrekken. Met stip vermelden we het stadsbestuur van Harelbeke. Zonder hulp van daaruit zou ons privé-initiatief niet zo snel gerealiseerd zijn”, zegt mede-initiatiefnemer Pieter Debrabant.

Publiek-private samenwerking

“Het stadsbestuur gaf de kans aan een aantal privépersonen Yves Lampaert, Pieter Debrabant en Bert Vanlerberghe, om een padelclub uit te bouwen op stadsgrond. Bij de uitwerking hielden we rekening met de bekommernissen van de omwonenden die niet allemaal even enthousiast waren in het begin. We gingen het gesprek aan en zijn zeer tevreden dat we er een parel van een sportclub bij hebben. Het is de eerste keer dat we een dergelijke publiek-private samenwerking aangaan, maar de puzzelstukken vielen al snel in elkaar. Het initiatief is heel positief onthaald door de Hulstenaren”, zegt schepen van Sport Dominique Windels (Vooruit).