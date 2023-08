Padeller Milan Vandevelde (TC Kortemark): “Ik wil mijn kennis delen met jongeren”

Milan Vandevelde mocht zich onlangs nog meten met internationale padellers in Koksijde. De jonge Ieperse student beschikt over de hoogste padelranking en wil zijn kennis ook doorgeven aan jongere generaties.

Milan Vandevelde (21) woont in Sint-Jan en is deel van een tweeling. Zijn zus heet Liesl en zij speelt ook recreatief padel en tennis. Hij heeft ook nog een oudere broer Sander, die vroeger nog getennist heeft. Van jongs af aan was hij actief bij TC Kortemark. “Mijn vader is overleden voor mijn geboorte. Mijn mama Ann Reynaert leerde Koen Mergaert kennen. Koen is voorzitter van TC Kortemark. Ook mama was en is een goeie tennisster en ze heeft een hele tijd lesgegeven bij TC Kortemark.”

Overstap naar padel

“Sinds mijn vijfde sloot ik me daar aan en ik groeide steeds verder. Op mijn tiende ben ik even gestopt, omdat ik alles op mijn voetbalcarrière bij KV Kortrijk wilde zetten. Ik combineerde tennis en voetbal enkele jaren, maar op een gegeven moment moest ik een keuze maken. In het voetbal speelde ik als middenvelder, meestal op de zes. Uiteindelijk begon ik het tennis te missen en nam ik de draad op mijn 15de weer op. Ik ben dan zelfs gestopt met voetballen.”

Sinds enkele jaren maakte hij succesvol de overstap naar het padel. “Opnieuw was het via mama dat ik de smaak te pakken kreeg en ook Koen begon met padel. Ik combineer op dit moment tennis en padel. In padel had ik door mijn tennisranking van 85 punten meteen P400. Intussen tel ik 90 punten in tennis en in het padel ging ik via P500 meteen naar de hoogste ranking P1000. Deze ranking kwam er vooral na een succesvolle interclubperiode. We werden Vlaams kampioen met onze ploeg in de P700. Ons team telde vijf leden: vier spelers van P700 en ik ben de enige P1000. Na de titel stegen er nog twee spelers naar P1000.”

Koksijde

Onlangs nam Milan aan de zijde van Maarten Vandevijvere deel aan een internationaal tornooi in Koksijde. “Tijdens de interclub werd het duidelijk dat we een complementair duo zijn en het leek ons een goeie test om ons te meten met enkele buitenlandse spelers. Bovendien was het dicht bij de deur, wat niet altijd het geval is.”

“Mijn sterktes zijn mijn spelinzicht en technische bagage”

“We waren daar de enige West-Vlamingen en zijn tevreden over ons parcours. We trokken er zonder grote verwachtingen maar met een grote motivatie naartoe. In de laatste kwalificatieronde verloren we, maar we konden als lucky loser uiteindelijk toch nog deelnemen aan de hoofdtabel. Daar gingen we er ook uit in de eerste ronde.”

Trainen in Gent

“Het komende jaar zal ik meer in Gent trainen bij Garrincha Padel 4 You. Het is niet evident om voldoende padellers te vinden van P1000 en al zeker niet om deel te nemen aan tornooien. In Koksijde konden Maarten en ik wel enkele contacten leggen die later nog van pas kunnen komen om eens te trainen. Met Maarten en zijn broer Pieter Vandevijvere heb ik nu twee bevriende P1000-spelers en we gaan volgend academiejaar samen op kot. Mijn sterktes in padel? Mijn spelinzicht en technische bagage.”

Progressiemarge

“Dat had ik ook in het tennis en voetbal en beide elementen komen samen in padel. Ik moet nog meer geduld opbouwen om een punt op te bouwen en af te werken. Als je soms ziet hoe geduldig de internationale toppers zijn… Ik denk wel dat ik nog progressiemarge heb, door bijvoorbeeld meer te trainen. Tegelijk merk ik dat er stilaan een jonge generatie aan het opkomen is door de populariteit van padel.”

Milan speelt sinds enkele jaren met een Belgisch padelmerk. “Ik word door Majestic gesponsord, een padelmerk dat de laatste jaren meer en meer doorbreekt. Ook volgend jaar zal ik daarmee blijven spelen.”

Lesgeven

Het is momenteel druk op de club in Kortemark. “De accommodatie telt twee padelvelden en deze periode is er veel beweging, want er is het jaarlijkse tornooi van de club.” Naast zelf spelen is Milan lesgever in beide racketsporten. “Via mijn studies leerkracht LO en een opleiding aspirant-intitiator kan ik mijn knowhow doorgeven aan jonge sporters en geef ik stages en lessenreeksen. Ik zou de komende jaren een balans willen vinden tussen het opleiden van jonge talenten en de focus leggen op mijn eigen carrière. Maar een concrete invulling is er op dit moment nog niet”, aldus Milan Vandevelde, die zich buiten tennis en padel ook nog bezighoudt met lopen, zwemmen en gymnastiek.