Padelgroep uit Waregem wint finale

Zaterdag won de padelgroep van Thomas Verplancke een padelfinale in Arenal Waregem. Thomas’ team won met 4-2 tegen een team uit Lierde. “Het was een terechte overwinning”, liet Verplancke weten.

Thomas Verplancke, afkomstig uit Zulte, vormt samen met zes vrienden een padelploeg. De ploeg pakte zaterdag de winst in de finale. “Voor padel kenden we elkaar niet echt goed”, geeft Thomas toe. “Bijna iedereen in onze ploeg heeft een voetbalverleden. Dat gaat van tweede provinciale tot en met vierde klasse. Er deden nog enkele ploegen van Arenal Waregem mee, maar hun avontuur strandde in de halve finales of vroeger.”

Lockdownhype

De padelhype werd door de coronacrisis fel aangewakkerd bij verschillende mensen. De sport blijft groeien en er komen meer clubs bij. Ook bij het team van Thomas was dit het geval. “Ik geef toe dat de coronasituatie onze interesse voor de racketsport geprikkeld heeft”, zegt Verplancke.

“Doordat we allemaal al een sportverleden hebben, dachten we dat dit ook wat voor ons zou zijn. Nu zijn we een hechte vriendengroep, maar het is wel niet zo dat we telkens samen trainen. We komen elkaar af en toe tegen als we een match organiseren. Zelf zak ik een à twee keer per week af naar de velden.”

Veel supporters

Gisteren gingen Thomas en zijn vrienden de strijd aan tegen een ploeg uit het Oost-Vlaamse Lierde. De tegenstanders kenden ze toen nog niet. “We hoorden dat ze gingen afkomen met meer dan 50 supporters. Dat was ook het geval. Er hing een leuke sfeer met veel sportieve supporters en een terechte winnaar.”