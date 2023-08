Padelclubs Todos en Arenal organiseren eerste Corcuera Cup: “Strijd om wisselbeker”

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus slaan de Brugse padelclubs Todos en Arenal de handen in elkaar voor de eerste Brugse Corcuera Cup. “We willen als insteek onze leden tijdens één groot padelfeest verbinden, jong en oud, alle niveaus.”

Todos (Sint-Michiels) en Arenal (Sint-Kruis), twee bloeiende padelclubs, speelden met het idee om een soort Rydercup-formule in een gezamenlijk tornooi toe te passen. “Het concept is grenzen overschrijden waaraan zowel jong, oud, beginner of topspeler kan meedoen. Het is tevens een ideaal format om het clubgevoel bij beide te versterken”, vindt Thomas Lenaerts, sportief verantwoordelijke bij Arenal.

32 teams

Het tornooi is genoemd naar Enrique Corcuera, de uitvinder van de padelsport. 32 teams van zowel Todos als Arenal zullen tegen elkaar strijden. Iedere winnende wedstrijd telt voor één punt. Een ontmoeting met een klassement P50 is dus even belangrijk als een wedstrijd P1000. De winnende club krijgt de wisselbeker mee naar huis. “Bij ons in Todos worden vrijdag vanaf 18 uur alle 64 teams voorgesteld. Naast de liveloting zijn er tal van nevenactiviteiten voorzien”, aldus Geoffrey Acou. “Er is een galawedstrijd tussen Belgische topspelers, een wijndegustatie van Werco Wines, een modeshow padelkledij, een racketclinic… Dat allemaal opgeluisterd met de beats van dj Jerome Bonvoisin.”

Zaterdag 12 augustus vanaf 9 uur gaat in Arenal het competitieformat effectief van start. Voor de U15 of jeugd, P100 tot en met P1000 en alle klassementen daartussen, zowel dames als heren. Er is randanimatie voorzien, met live beats, een springkasteel en streetfood. Iedereen is welkom en de toegang op beide dagen is gratis.

Businesstornooi

“Als afsluiter is er na de prijsuitreiking een barbecue en muziek. Simultaan met de Corcuera Cup is er het businesstornooi, voor alle twaalf betrokken sponsors die aan het evenement meewerken. Zij mogen elk een team afvaardigen om tegen elkaar te strijden”, besluit Thomas Lenaerts. (ACR)

Info: brugge@arenal.be of geoffrey@todosbrugge.be.