Padelclub De Maene blijft groeien maar heeft veel schade: Storm verpest goeie start

Door het stormweer zijn er bij Padelclub De Maene elf ramen stukgegaan en is er een deel van een veld gesneuveld. De club hoopt dat het Rampenfonds tussenkomt. Maar er is ook goed nieuws: de club blijft groeien en het bestuur bruist van de plannen.

“De schade is toch vrij groot”, zegt Gauthier Decadt van Padelclub De Maene, een club onder de vleugels van de Diksmuidse tennisclub TC De Maene. “Er zijn elf ramen gebarsten en er is een deel van de constructie van een veld naar beneden gekomen. We zijn niet de enige club die schade heeft geleden van de storm, dus we hopen een beroep te kunnen doen op het Rampenfonds. We hebben hiervoor geen speciale verzekering.”

“Ik heb vrijdagavond enkele vrienden en leden kunnen optrommelen om zaterdagochtend te helpen opruimen waar nodig. Ook een stadsmedewerker heeft glasscherven helpen ruimen. Onze leverancier Yo Padel leverde gelukkig zaterdagmiddag al nieuw glas, dat in de loop van de week werd geplaatst. Als alles goed verloopt, kunnen we tegen dit weekend alweer twee veldjes in gebruik stellen. Al is dat wel wat afhankelijk van het weer.”

Bijna elke avond vol

Een tegenslag dus, maar er valt ook positief nieuws te rapen: de club telt al 182 leden en groeit heel snel.

“We blikken dan ook zeer tevreden op onze eerste maanden terug”, glimlacht Decadt. “We zien bijna iedere avond een full house. We mochten ook al heel wat nieuwe gezichten op de club verwelkomen, en dat is natuurlijk altijd heel leuk.”

We hopen op het Rampenfonds. We hebben hiervoor geen verzekering

“Wat er aan de basis ligt voor dit succes? Binnen TC De Maene zijn we met een padelwerking begonnen die bestaat uit vier leden – Thomas Bal, Lander Decaestecker, Karl Vannieuwkerke en ikzelf – die een echte passie voor de sport hebben. Ik denk dat elk lid die passie voelt en ziet. Ook de ligging van de velden is uiteraard een voordeel. Vanuit de bar kan je de spelers aan het werk zien, iets wat vooral in de zomer een grote meerwaarde zal zijn.”

“Sinds kort zijn we ook gestart met winterlessen. Onder begeleiding van Wim Smet leid ik die in goede banen. Omdat padel zo toegankelijk is, komen veel kennissen van leden eens mee van de sport proeven. Zo kunnen we veel nieuwe mensen op de club verwelkomen en groeien we heel snel.”

Nog heel veel plannen

De toekomst van Padelclub De Maene ziet er dus rooskleurig uit. “We bieden binnenkort ook lentelessen aan. De inschrijvingen lopen en al heel wat plaatsen zijn ingenomen. De komende maanden start Thomas Bal met stages en padellessen voor de jeugd. Daarnaast voorzien we een tornooi voor onze leden en plannen we verschillende activiteiten, maar veel info kunnen we hierover nog niet geven”, knipoogt Decadt.

“We onderzoeken voorts de mogelijkheid om op middellange termijn een tornooi te organiseren dat ook voor externen toegankelijk is. Verder willen we ook onze lessen en stages verder uitbreiden, zowel voor de jeugd als volwassenen. Als we zien dat de vraag blijft groeien, zullen we moeten kijken of er nog verdere uitbreidingsmogelijkheden zijn.”