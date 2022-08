Padel Summer Gala in Knokke-Heist werd een voltreffer

Het Belfius Padel Summer Gala in Knokke-Heist lokte het voorbije weekend heel wat toeschouwers naar de badplaats. In de Royal Tennis en Padelclub kon het publiek drie dagen lang genieten van padel en show van de bovenste plank. In de kwartfinales bij de heren en de halve finales bij de dames kregen onze betere padelspelers- en speelsters de kans om het tegen de wereldtoppers op te nemen. Bij de dames ging de overwinning uiteindelijk naar het beste duo ter wereld: Alejandra Salazar en Gemma Triay uit Spanje. Bij de heren wonnen de Argentijn Miguel Lamperti (WPT 20) en de Spanjaard Jon Sanz (WPT 24) het tornooi.

Voor het tweede jaar op rij toonde het Padel Summer Gala met circa 12.000 toeschouwers in drie dagen aan dat er inderdaad een grote liefde bestaat in ons land voor padel. Beschouwd als het kleine broertje van tennis, blijft deze hybride sport halverwege tussen tennis en squash groeien in ons land en zelfs meer wereldwijd in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Ter indicatie: eind 2021 waren er niet minder dan 1.000 padelbanen in België en 165.000 fans van deze sport.

Vrijdag mochten vier Belgische duo’s het in de kwartfinales bij de mannen opnemen tegen de wereldtoppers. Een zware dobber voor onze landgenoten, maar ze lieten alvast zien dat ze vooruitgang boeken binnen de sport. Dominique Coene uit Maldegem vormde een duo met François Azzola. Zij verloren met twee keer 6/1 tegen tegen de latere finalisten Javier Ruiz en Lucas Campagnolo. Verlies was er ook voor Clément Geens en Jérome Peeters en de Oost-Vlaming Nick Braet met Florian Vandelanotte.

Zaterdag was het in de halve finales bij de dames dan de beurt aan twee Antwerpse duo’s: Evelyne Dom/Michelle Van Mol en Elyne Boeykens/Astrid Dierckx gaven het beste van zichzelf en vonden het vooral een eer om tegenstrevers van dat niveau te mogen treffen. (ACR)