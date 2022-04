Padel spelen op voormalige tennisterreinen

Voortaan kan ook in Pittem padel gespeeld worden. De officiële opening is pas voor 14 mei, maar sinds 3 april kan er wel al gespeeld worden.

“De eerste contacten met de gemeente dateren al van 2020”, vertelt gewezen sportschepen Denis Fraeyman (CD&V). “Ik ben dan wat beginnen rondvragen en al vrij snel groeide het besef dat het inderdaad wel goed zou zijn mochten we ons sportaanbod met padel kunnen uitbreiden.”

“Qua locatie kwamen we al snel uit bij twee voormalige tennisterreinen die in verval geraakt waren. In eigen beheer terreinen aanleggen en uitbaten was echter geen optie en dus besloten we het terrein van 1.900 vierkante meter in concessie te geven aan een privépartner. De keuze viel uiteindelijk op de huidige uitbaters Kevin Deman, Bob Monteyne en sportief verantwoordelijke Bruno Taillieu.”

Cafetaria en petanque

“Mijn kinderen spelen zelf padel en moesten steeds naar Roeselare of Tielt fietsen om te kunnen spelen. Toen ik hoorde dat de mogelijkheid zich aanbood om via concessie in Pittem ook padel te voorzien, heb ik niet echt lang getwijfeld”, vertelt Bob Monteyne.

“Een grondige analyse leerde ons al snel dat we, om het financieel haalbaar te houden, een cafetaria moesten hebben. Gelukkig zag de gemeente daar geen probleem in. Die zal uitgebaat worden door Jerissa Van Der Smissen en Habibe Ujkani. In de vrije ruimte voor onze vier padelterreinen hebben we drie petanqueterreinen aangelegd.”

Grote leemte

“We willen actief inzetten op de jeugdwerking”, aldus Bruno Taillieu. “Er zijn op dit moment heel wat jonge kinderen die leren padellen. Er ligt echter nog een grote leemte bij de middelbare schooljeugd. Wie wil komen spelen, moet zich aanmelden via Tennis Vlaanderen en daar per persoon een saldo uploaden om te kunnen reserveren. De officiële opening is op 14 mei, maar uiteraard zullen we Zotte Maandag ook niet ongemerkt laten voorbijgaan. Op 16 juli zal Radio Topkaas voor ambiance zorgen.”

(JG)