Paardrijster Michèle George uit Waregem wint trofee Performance of the Year

De Performance of the Year maakt deel uit van de Paralympic Sport Awards, de tweede editie in deze nieuwe filosofie. De laureaten werden gekozen door het Bestuursorgaan van het Belgian Paralympic Committee op basis van voorgestelde kandidaturen door de G-sportfederaties Parantee-Psylos en de Ligue Handisport Francophone. Zij belonen individuele prestaties van het afgelopen jaar.

De huldiging vond normaal begin december plaats, tijdens een speciale avond om het einde van de Paralympiade van Tokyo 2020 te vieren, maar helaas zorgde de huidige situatie (Covid-19) er opnieuw voor dat de Paralympische beweging een sobere oplossing moest vinden.

Goud op de spelen

Michèle George, onlangs ook gekroond als ereburger in haar stad Waregem, behaalde in para-dressuur Graad V tijdens de voorbije Paralympische Zomerspelen in 2020 in Tokio met haar paard Best of 8 goud in de individuele competitie, alsook in de vrije kür.

“Na elke competitie staat voor mij de teller opnieuw op nul. Ik probeer niet te teren op succes uit het verleden”, vertelt Michèle George.

“Maar leg de lat altijd hoger en probeer mijn eigen verwezenlijkingen enkel te vergelijken met de doelstellingen die ik mezelf vooropstel. Elke trofee is daarom een nieuwe bevestiging dat we goed werk leveren, een nieuwe motivatie om steeds beter te worden”, aldus de amazone uit Waregem.

Andere winnaars

Wheeler Peter Genyn en tafeltennisser Laurens Devos werden de gedeelde winnaars bij de mannen. De tandem Milan Thomas en Jonas Goeman werd gelauwerd als ENGIE Talent of the Year, terwijl Remko Meeusen de allereerste laureaat is van de trofee AG Coach of the Year, dankzij de uitstekende prestaties van de G-wielrenners in 2021.

