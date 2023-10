Paarden- en ponykoersen lokken de massa

Na de geslaagde festiviteiten in het centrum, de Statiewijk en de Belgiek, was de Molenhoek aan de beurt om de feestvlaggen te hijsen. Het werd een topper en zo werd met brio een punt gezet achter een drukke Deerlijkse kermismaand. Met de paarden- en ponykoersen beleefde Deerlijk zondag het laatste deel van zijn hippisch tweeluik. Net als op de Belgiek was het aspect ontmoeting veel belangrijker dan de rennen zelf. Samen werd het glas geheven en af en toe naar de koersen gekeken. De hinnikende viervoeters zorgden voor het sportieve spektakel op de hippodroom in de Breestraat en speaker van dienst Walter Coucke praatte het geheel vakkundig aan elkaar. (DRD/foto DRD)