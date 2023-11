Oud-motorcrosskampioenen tekenen present in ‘t Kruispunt: 65 ex-piloten houden reünie

Op zaterdag 18 november vindt in zaal ‘t Kruispunt een niet alledaagse bijeenkomst plaats. Initiatiefnemers Martin Bullinck en Bart Decaluwe (59) zijn erin geslaagd om een hele resem motorcrossers, die ooit deel uitmaakten van de Vlaamse elite van de MCB-rijders, warm te maken voor een reünie.

Ondertussen is de MCB (Motor Cross Bond) in 1992 omgevormd tot de MCLB (Motor Cross Liefhebbers Bond), maar dat weerhield Bart Decaluwe uit Sint-Andries niet om ruim tien jaar geleden een Facebookgroep voor oud-MCB-crossers en supporters te maken.

“Ik was van mijn zestiende tot mijn twintigste zelf motorcrosser. Toen ik twaalf jaar geleden na een knieoperatie werkonbekwaam werd, ontstond het idee om via Facebook verhalen, krantenartikels en foto’s te verzamelen over de crossperiode van vroegere MCB-leden. Mijn idee bleek een succes, want snel telde het groepje tweeduizend volgers. In 2012 organiseerde ik samen met Geert Bossuyt een eerste reünie in Oostrozebeke waarop 43 oud-crossers afkwamen. Het was initieel de bedoeling deze bijeenkomst elke drie jaar opnieuw te organiseren, maar na de reünie in 2015 haakte Geert Bossuyt af wegens tijdsgebrek. Daarna dwarsboomde corona mijn plannen”, vertelt Bart.

Kranige zeventigers

“Gelukkig heb ik met Martin Bullynck een ideale partner gevonden om, na een onderbreking van acht jaar, de reünie dit jaar in Eernegem te organiseren. Ondertussen reageerden 65 ex-piloten, waaronder een tiental crossers die verschillende keren Belgisch kampioen werden. Enkelen zijn ondertussen al kranige zeventigers, maar ze hielden eraan om present te zijn. Ook de Nederlanders Chris Gommers en Jan Janssens komen speciaal naar Eernegem om de reünie bij te wonen”, aldus Decaluwe.

“Het wordt ongetwijfeld een gezellige bijeenkomst, want naast uitgebreid bijpraten en herinneringen ophalen, is het voor velen een blij weerzien na heel wat jaren dat ze elkaar uit het oog verloren. We verloten zelfs een T-shirt van wereldkampioen Marvin Vanluchene, en wie deelneemt aan de tombola kan een hesp winnen”, besluit organisator Bart Decaluwe. (PDC)