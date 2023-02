Ostend Pirates recht de rug na moeilijke coronaperiode: “Geen enkele ploeg doet beter”

Met een nooit gezien aantal spelers, zit het American Footbal in de badstad in de lift. In maart starten, als alles goed gaat, de werken aan de gedeelde faciliteiten naast het Ostend Pirates wedstrijdveld in Sportpark De Schorre. “We zijn erin geslaagd om heel wat mensen warm te maken voor onze sport”, klinkt het bij de ploeg.

Wie bij de Ostend Pirates speelt, doet dat met passie. En dat is tijdens de training te zien. Met De Krant van West-Vlaanderen volgden we zo’n training mee in Sportpark De Schorre en het moet gezegd: er wordt gevochten voor elke bal en de honger is groot. De Ostend Pirates hebben er nochtans een moeilijke periode opzitten. De coronaperiode hakte er serieus in: spelers zochten andere hobby’s, of bouwden een gezinsleven op. “En dan blijft er weinig tijd over om te trainen en wedstrijden te spelen. We staan er soms niet bij stil, maar we zijn al drie jaar verder sinds de uitbraak van het coronavirus”, opent voorzitter Glenn Michiels.

Toch is het Oostendse American Footballteam groter dan ooit. “We tellen momenteel 130 spelers. Geen enkele ploeg in België doet beter. Sommige ploegen stellen ons de vraag hoe we het doen. We hebben de laatste maanden hard gewerkt met het bestuur en de trainers om opnieuw leven te blazen in de ploeg. Niet dat we dood waren, maar na corona is het sowieso moeilijk om een nieuwe doorstart te maken. We zijn er echter in geslaagd om heel veel mensen warm te maken voor het American Football. En dat resulteert in waar we nu staan. Bovendien hebben we met Burger King een nieuwe sponsor aangetrokken en ook dat heeft ons een boost gegeven.”

Niets moet, alles mag

Dat het goed zit bij de Ostend Pirates is één ding, maar er is uiteraard ook nog het sportieve aspect. “We hebben een hele jonge ploeg bij de seniors”, duidt coach Hans Bullinck.

De Ostend Pirates. © JRO

“Er zijn heel wat spelers bij gekomen, maar die zijn allemaal nieuw. Bovendien is er een doorstroom geweest van juniors naar de seniors en proberen we gaten op te vullen met juniors. Daarom zijn we ook niet in de BNL – de Belgische/Nederlandse competitie – gestapt. We treden vanaf maart aan in de BAFL – de Belgian American Football League. We vonden het nog net te vroeg. De BNL is immers nog een niveau hoger en telt heel wat internationale spelers. Verliezen hoort erbij, maar we willen de nieuwelingen een eerlijke kans geven om te groeien. Bij de BAFL zijn we de grootste ploeg en daar zijn er wel mogelijkheden. Laat ons eerst maar wat ervaring opdoen en dan zien we wel waar we stranden. Niets moet, alles mag: dat is ons motto. Beter eerst een stapje achteruit en domineren in de lagere klasse, dan constant wedstrijden te verliezen. Op termijn willen we uiteraard naar de BNL.”

Speler in Canada

Dat de Ostend Pirates een springplank kan zijn naar een grotere competitie werd al bewezen door Tibo Debaillie.

“Liever even in lagere klasse domineren, dan constant wedstrijden te verliezen”

“Tibo speelde bij ons vanaf zijn 13de. Later trok hij met een beurs naar de Verenigde Staten en ondertussen speelt hij professioneel in de CFL, de Canadian Football League. Tibo heeft echter alles aan zichzelf te danken, want hij heeft er hard voor gewerkt. Ook zijn ouders steunden hem volledig. Maar we zijn wel blij dat een speler van bij ons doorgestoten is naar een van de grootste competities ter wereld. We zijn daar heel fier op. Tibo traint trouwens onze jongeren tijdens zijn aanwezigheid in ons land. In mei moet hij terug naar Canada omdat dan de voorbereidingen starten van de competitie daar”, aldus Michiels.

Accommodatie

Het American Football gooit in ons land nog niet de hoge ogen zoals voetbal en basketbal dat doen. Geen stadions gevuld met 40.000 supporters zoals dat in Amerika en Canada het geval is. Toch komen gemiddeld tussen de 200 en de 300 supporters kijken naar de thuiswedstrijden van de Ostend Pirates. “We missen nog steeds die accommodatie”, vervolgt de voorzitter.

“Normaal start de bouw van de gedeelde faciliteiten in maart. Er komen een polyvalente zaal met keuken en terras, kleedkamers voor 120 spelers, extra kleedkamers voor scheidsrechters, een grote opbergruimte en niet onbelangrijk: toiletten. Ook dat zal ons een boost geven in de goede richting. Daarna moeten we werk maken van tribunes. Alleen zo kan het American Football groeien in Oostende. We zijn niet KV Oostende of BCO, maar er zijn nog heel wat andere sporten die het in Oostende goed doen en daar mogen we als stad best wel fier op zijn”, besluit voorzitter Michiels.