Ostend Pirates Belgisch kampioen

De basis voor de Ostend Pirates werd gelegd op het einde van de jaren 80 door de Ostend Tribes. Na de succesvolle fusie met Izegem ging het even bergaf, maar oud-speler Glenn Michiels nam in 2014 de teugels in handen. De nieuwe Ostend Pirates was geboren. Na 2016 behaalde het team onlangs zijn tweede nationale titel.

“De samenwerking tussen de Tribes en Izegem was niet langer succesvol en ik heb het initiatief genomen om, met een nieuw bestuur, onder een nieuwe naam, de Ostend Pirates, in competitie te starten”, vertelt Glenn. “We waren langzaam aan het groeien, maar toen kwam corona stokken in de wielen steken. Veel clubs zijn verdwenen. Heel wat van onze leden haakten af, de competitie lag stil en ik zat in Amerika, waar ik als piloot-instructeur, vlieglessen gaf. Na corona zijn we er met 120% weer keihard in gevlogen en ons ledenaantal is gestegen naar 130, dit jaar zelfs 140.”

“Al onze spelers gaan voor elkaar door het vuur” – voorzitter Glenn Michiels

“Heropstarten in 2022 was moeilijk, maar na een goed overleg met de Waalse ploegen zaten we weer op dezelfde lijn en is er nog een vriendschappelijk circuit opgezet. Dit seizoen kozen enkele clubs voor de Benelux-competitie. Wij hebben met vier ploegen een nieuwe, volwaardige, Belgische competitie opgestart. Na meerdere matchen tegen elkaar zijn we er afgelopen zondag als winnaar én Belgisch Kampioen, uitgekomen. De laatste match hebben we gespeeld tegen Mons, een club die zich versterkt heeft met Franse spelers. Toch hebben we het laken naar ons toe kunnen trekken met 25-0. De titel was een feit!”

Voorbeeldige club

Heel wat clubs benijden het succes van de Ostend Pirates en ze komen raad vragen in Oostende om hun eigen clubwerking te verbeteren. “We steken veel energie in de coaching en de promotie van de club en de sport”, zegt voorzitter Michiels trots. “We groeien en bloeien en kunnen vier ploegen in competitie laten aantreden”, vervolgt de voorzitter. “De jeugd, 8 tot 13 jaar, speelt recreatief Flag Football. We hebben ook de categorieën 13-16, 16-19 en de seniores. Hoofdtrainer is Andy Brutin en Fréderique George, ook een oud-speler van The Tribes, leidt de juniores, die ook mogen aantreden bij de seniores. We hebben een zeer jonge eerste ploeg. Al onze spelers zijn enorm gemotiveerd en gaan voor elkaar door het vuur. Een goede teamspirit is goud waard!”

(lees verder onder de foto)

Voorzitter Glenn Michiels. © FRO

“Voor volgend jaar mogen we enkele spelerswisselingen verwachten. Talentvolle vertrekkers worden vervangen door talentvolle nieuwkomers en eigen ervaren jeugdspelers. De voorbereiding op de nieuwe competitie 2024 start pas in februari. Hopelijk mogen we meer ploegen inschrijven. Begin juli begint de voorbereiding voor de Benelux-juniorescompetitie, U19. De matchen worden gespeeld van september tot november. Onze jonge spelers zullen veel ervaring opdoen en zo blijven de Ostend Pirates in beweging.”

“De bouw van het nieuwe clubhuis met de nodige accommodaties, kleedkamers en bergruimte vordert flink” – voorzitter Glenn Michiels

“Onze Belgische titel 2023 wordt gevierd tijdens de barbecue van zaterdag 8 juli op onze terreinen van De Schorre. Dit gaat gepaard met een recreatief tornooi Flag Football, waar ook dames aan zullen deelnemen.”

Nieuwe accommodatie

“Ander positief nieuws is dat de bouw van het nieuwe clubhuis met de nodige accommodaties, kleedkamers en bergruimte, flink vordert. Er komen vijf kleedkamers met douches, twee kleedkamers voor scheidsrechters, een polyvalente ruimte met keuken, sanitair, een overdekt terras en drie grote bergingen”, klinkt het nog.

Tegen de zomer van 2024 moet alles klaar zijn. Uiteraard kijken Ostend Pirates, Ostend Exiles Cricket en Baseballclub Piranhas, de drie clubs die de nieuwe accommodaties zullen delen, uit naar die realisatie. Het zal nog meer mogelijkheden bieden om te groeien en degelijke sportmanifestaties te organiseren met nationale, zelfs internationale uitstraling.