Oshin Derieuw wint op punten van Franse ex-kampioene

Oshin Derieuw won zaterdag in Maubeuge op punten tegen de Franse ex-kampioene Elsa Hemat in een kamp over 6 ronden van 2 minuten, een zogenoemde ‘keep busy fight’.

Begin mei won Oshin Derieuw in Ingelmunster de IBO Intercontinentale titel bij de super lichtgewichten van de Italiaanse Sylvia Bortot. Nog geen drie weken later zou ze in Maubeuge, de thuishaven waar ze gaat trainen, een kamp boksen. Maar Oshin moest afzeggen omdat ze positief testte op corona.

Vorige zaterdag bokste ze dan wel. “Om toch maar een keer in de ring te staan in afwachting van een grote kamp”, zei ze. “Een kamp over 6 x 2minuten tegen de Française Elsa Hemat, die nog kampioen van Frankrijk was. De aanloop naar die kamp verliep voor mij niet zo goed. Na een week zoeken naar een goeie focus en maagproblemen ten gevolge van een slecht ei bij het ontbijt, kon ik me uiteindelijk toch nog voldoende oppeppen om die kamp te winnen.”

Jab

Oshin kwam in de eerste ronde traag op gang. “Mijn coach had me gezegd dat Elsa meestal slordig aanvallend bokst en ik had me op deze manier van boksen ook voorbereid. Maar verrassend genoeg bokste ze zelf afwachtend en leek ze me ook wat onzeker. Na een studieronde groeide ik in de wedstrijd. Ik bokste op afstand. Counterattack met enkele aanvallende middenafstandsaanvallen. Mijn sterkte was opnieuw mijn jab die sinds mijn kamp in Ingelmunster wat pijn geeft in de schouder, pijn die ik gelukkig kon negeren tijdens de wedstrijd. Snelheid en beweeglijkheid waren mijn andere troeven. Elsa bokste intelligenter dan ik had gedacht. De grootste les die ik trok uit deze wedstrijd? Als ik me niet fysisch en mentaal meteen 100 procent voel, kan ik met enkele juiste aanpassingen toch nog een mooie wedstrijd boksen!”

Oshin neemt nu even 2 weken rust om dan verder te werken. “Boksen voor een grote titel zou nu meer dan welkom zijn. De honger is er, het niveau ook. Nu nog een sterke bond en een goede organisator vinden!” (IB)