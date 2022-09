Oshin Derieuw wint Gouden en Zilveren handschoen

Oshin Derieuw (35) wint voor het tweede jaar op rij de Gouden Handschoen als beste vrouwelijke profbokser van 2022. En ze won ook nog de Zilveren Handschoen voor de beste wedstrijd van het jaar (haar kamp in april in Ingelmunster voor de IBO Intercontinental title) bij zowel de mannen als de vrouwen. Bij de mannen won de Genkenaar Franceso Patera de Gouden handschoen.

De bekendmaking van de Gouden, Zilveren en Bronzen Handschoen had plaats in het ‘Thon Hotel Bristol Stephanie’ in Brussel met als gastheren de Franse filmregisseur Claude Lelouche en onze eigen regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah. Het was de 10de editie, een lustrumeditie, van de ‘Golden Gloves’.

Super lichtgewicht Oshin Derieuw uit Kuurne kreeg de meeste stemmen van de drie genomineerden: zijzelf, Femke Hermans en Delfine Persoon. Ze won de trofee voor de tweede keer. Francesco Patera was de beste bij de mannen.

Hopen op wereldtitel

Oshin Derieuw bokste 16 profkampen die ze allemaal won en werd in 2021 EBU-kampioene European en in april jongstleden IBO-kampioene Inter Continental in Ingelmunster. Oshin kreeg de Zilveren Handschoen voor die kamp die georganiseerd werd door vader en zoon Marnix en Wouter Dujardin. Ze heeft een palmares van zestien zeges op evenveel profkampen.

“Toch ben ik verrast dat ik voor het tweede jaar op rij de Gouden Handschoen win”, reageerde Oshin. Het is een mooi jaar geweest met twee zeges, maar ik blijf toch dromen van een wereldtitelgevecht. Ik heb nog maar enkele jaren te gaan en het zou jammer zijn moest ik die kans nooit krijgen. Daarom zijn we nu in zee gegaan met mensen die iets betekenen op wereldniveau qua organisatie en plannen van kampen. Maar ook in Izegem of Ingelmunster wil ik nog een gerote klamp boksen.”

Oshin mocht dubbel vieren omdat haar IBO-kamp in Ingelmunster door de jury verkozen werd als beste kamp van het voorbije jaar. Oshin bokst op 14 oktober in de Topsporthal In Gent. Haar tegenstander is nog niet bekend.