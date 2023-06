Oshin Derieuw schrijft sportgeschiedenis en mag als eerste Belgische boksster naar de Olympische Spelen

De Kuurnse Oshin Derieuw (36) heeft woensdag Belgische sportgeschiedenis geschreven. Op de Europese Spelen knokte de bokster zich na een overwinning tegen de Franse Emilie Sonvinco naar de halve finale in de categorie tot 66 kilogram. Maar belangrijker: dankzij de overwinning mag ze ook als eerste Belgische boksster ooit naar de Olympsiche Spelen. “Voor mij een droom die na zestien jaar hard werken en trainen werkelijkheid wordt”, zegt Oshin. “Nu wil ik in Parijs een gouden medaille behalen!”

Derieuw haalde het nipt met 2-3 van de Franse pitbull, die vooraf als een erg lastige tegenstandster bestempeld werd. “Emilie Sonvinco was een moeilijke en al helemaal geen vriendelijke tegenstander”, zegt Oshin. “Niet vóór en uiteraard nog veel minder na de kamp. Zij en haar entourage vonden waarschijnlijk dat ze onterecht verloren had met. Ik hield wel de controle over de ganse wedstrijd en bokste in het begin achteruit om geen risico te lopen. Omdat ik heel goed Frans spreek en begrijp, hoorde ik zowat alles wat haar trainer haar aan richtlijnen gaf en wist ik ook wat ze van plan was. Ik was niet alleen fysiek, maar ook mentaal top voor die kamp. Een ongelooflijke overwinning. Een droom die uitkomt na zestien jaar hard trainen en werken, veel opofferingen doen en nooit opgeven.”

Oshin Derieuw pronkt met haar ticket voor de Spelen in Parijs. © GF

Voor Derieuw is het ticket voor de Spelen in Parijs de bekroning van haar carrière. “Als ik Olympisch goud kan behalen dan staat die overwinning boven mijn wereld- en Europese titels bij de elite. Niets gaat boven een Olympische medaille. Het amateurcircuit dat aan die kwalificatietornooien meedoet, is trouwens van een heel ander kaliber dan het profcircuit en van een zeer hoog niveau en een hoge intensiteit.”

Stage in Italië

Nochtans was ze er ondanks al haar ervaring ook niet helemaal gerust in. Derieuw trok zelfs speciaal voor dit kwalificatietoernooi op stage naar Italië. “Ik ging er met een klein hartje naartoe want prof- en olympisch boksen, dat is een heel ander circuit, bijna een andere discipline. Maar ik heb er met toppers kunnen sparren en het heeft me zelfvertrouwen opgeleverd”, vertelde ze.

De ontlading na de gewonnen kamp was enorm bij Derieuw. © Belga

Nu de kwalificatie binnen is, is de ontlading bij Derieuw dan ook enorm. Vooral omdat ze om de Olympische kwalificatie af te dwingen grote opofferingen maakte. Zo zegde ze eind april haar job als kabinetsmedewerkster van de Kuurnse burgemeester Francis Benoit op om zich ten volle te kunnen concentreren op haar Olympische droom. Die droom wordt nu dus realiteit. Oshin schrijft met deze kwalificatie geschiedenis. “Ik hoop daarmee een voorbeeld te zijn voor de jongeren die willen boksen, voor de komende generatie boksers. En dat is super belangrijk voor mij. Nu vrijdag bokst Oshin de halve finale van de Europese Spelen tegen een Hongaarse en zaterdag en zondag is er de finale. Feesten zit er dus nog niet in.” (TM/IB)