Oshin Derieuw op stage met BOIC: “Droom van medaille in Parijs”

Oshin Derieuw wordt volgend jaar in Parijs de eerste Belgische boksster ooit op de Olympische Spelen. “Ik durf te dromen van een medaille”, zei de 36-jarige Derieuw zaterdag op de stage met Team Belgium in het Turkse Belek.

“Ik ben met een klein hartje naar hier vertrokken. Het is toch een andere wereld. Dit is allemaal nieuw voor mij. In Parijs zal ik in het olympisch dorp zitten, ver van vrienden en familie. Het is goed voor mij om te weten wat kan en wat niet. Hier kan ik andere mensen leren kennen, en uitzoeken met wie ik het ‘kieken kan uithangen'”, lachte de West-Vlaamse.

Op de Europese Spelen in het Poolse Krakau-Malopolska behaalde Derieuw zilver in de categorie tot 66kg. Ze moest enkel in de finale haar meerdere erkennen in de Turkse olympische kampioene Busenaz Surmeneli. “Ik was eigenlijk met een vakantiegevoel naar Polen getrokken. Het was een buitenaards moment toen ik me kwalificeerde voor de Spelen, na zestien jaar struggelen en opofferingen. Ik besef nog altijd niet hoe ik het gedaan heb. Sinds de kwalificatie is mijn leven heel veel veranderd, het geloof in mezelf is gegroeid. Het was ook een mentale fuck you naar al diegenen die niet in me geloofd hebben.”

Derieuw, die begin dit jaar de overstap maakte van het prof- naar het amateurboksen, beschouwt de Spelen niet als een eindpunt. “Na Parijs zou ik graag nog een WK of EK doen bij de amateurs. Het olympisch boksen is financieel interessanter geworden. En ik amuseer me in het amateurboksen, er is wel een rivaliteit maar met respect voor elkaar en het gaat er heel vriendschappelijk aan toe. Maar als er een promotor komt met een mooi voorstel om nog een profwedstrijd te boksen, dan is dat ook wel leuk meegenomen.”