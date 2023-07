Oshin Derieuw moet in bokstoernooi vrede nemen met zilver na verlies tegen Sürmeneli op Europese Spelen

Oshin Derieuw heeft zaterdag op de Europese Spelen in Polen de zilveren medaille behaald in het bokstoernooi in de klasse tot 66 kilogram. De Turkse olympische en tweevoudig wereldkampioene Busenaz Surmeneli was een maat te groot in het duel om goud (5-0).

Ondanks het verlies is Derieuw na de kamp in de Nowy Targ Arena allerminst teleurgesteld. Ze beschouwt een gevecht tegen de sterkste atlete in haar gewichtsklasse als een stap in haar leerproces naar de top. “Ik had vooraf gezegd dat ik het liefst tegen haar wilde uitkomen in de finale omdat zij een naam heeft, goed bokst en ik wil mij meten met de besten voor de Olympische Spelen om zo nog beter te worden”, legt ze uit. “Ik heb hier respect kunnen afdwingen van iemand die al zoveel titels heeft, dat is fantastisch.”

Derieuw had het in de drie ronden van telkens drie minuten niet onder de markt tegen de Turkse, die het publiek bespeelde en met de glimlach het gevecht aanging. “Ze is een beetje een grapjas, heeft attitude, dat scoort bij de scheidsrechters. Ze is ook een beetje een “bad ass” maar ook die zijn te kloppen”, zegt Derieuw. “Ik heb vier wedstrijden gebokst, het was vier keer een andere stijl. Vandaag heb ik, zoals in elke kamp, werkpunten opgemerkt. Dat is de beste leerschool.”

Vierde wedstrijd in zes dagen

Voor de 36-jarige Derieuw was de finale de vierde wedstrijd in zes dagen. Ze leek zaterdagavond iets minder fris, al benadrukt Derieuw dat er fysiek geen probleem was. “Vandaag was de enige dag dat er geen rustdag tussen twee wedstrijden was. Misschien kwam het daardoor dat mijn batterij iets ‘lager’ was dan in de voorbije wedstrijden. En misschien speelde de stress ook wel mee omdat ik wist tegen wie ik zou vechten. Maar eens in de ring viel dat gevoel wel weg”, legt ze uit. “Ik ben trots dat ik alle wedstrijden goed heb verteerd, dat ik elke keer scherp in de ring stond en mentale frisheid toonde.”

Met de zilveren medaille en vooral de olympische kwalificatie op zak kan Derieuw met een voldaan gevoel terugkeren naar België. Daar staat eerst een rustperiode gepland. “Ik neem twee weken vakantie. Daarna ga ik met Raffaele (Bargamasco, haar coach) de agenda bespreken. Het wordt sowieso een pittig jaar. Maar in vergelijking met deze Europese Spelen, waarvoor ik mij eigenlijk pas vanaf april heb voorbereid, hebben we richting de Spelen een veel langere periode om te werken aan wat er nodig is voor een olympische bokser. ‘Olympisch bokser’, het maakt me wel fier om dat te kunnen zeggen.”

Zondagavond staat op de Europese Spelen de slotceremonie op het programma. Derieuw zal dan de Belgische vlag het Henryk Reymanstadion mogen binnendragen. “Men heeft het mij net gevraagd. Het is een hele eer, dus ik ga dat zeker doen”, lacht ze nog.