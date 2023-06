Oshin Derieuw kan met olympische kwalificatie Belgische boksgeschiedenis schrijven

Nog nooit kon een Belgische vrouw zich in het boksen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Oshin Derieuw kan daar verandering in brengen mits een goede prestatie op de Europese Spelen in Polen.

De West-Vlaamse kan een fraai palmares voorleggen in het profboksen. Ze won al haar negentien kampen en verzamelde enkele internationale titels, waaronder in februari nog de WBA intercontinentale titel bij de superlichtgewichten. In het amateurboksen, zoals het op de Spelen wordt beoefend, is Derieuw met zeven zeges en vijf nederlagen minder dominant. Om in de klasse tot 66 kg een ticket voor Parijs 2024 af te dwingen, zal ze twee keer moeten winnen om de halve finales te bereiken. Die staan op de Europese Spelen synoniem voor olympische kwalificatie. “Het zou de kers op de taart van mijn carrière zijn”, verzekert Derieuw, die maandagnamiddag opent tegen een Azerbeidzjaanse . “En helemaal bovenaan het podium staan, zou het nog mooier maken.”

In het profboksen bestaat een wedstrijd uit tien ronden van twee minuten. Dat is erg verschillend met het olympisch boksen, waarin er slechts drie ronden van drie minuten worden afgewerkt. Het is een andere manier van boksen en vraagt een specifieke voorbereiding. Derieuw trok daarvoor op stage naar Italië en kreeg er een vertrouwensboost.

“Ik ging er met een klein hartje naartoe want prof- en olympisch boksen, dat is een heel ander circuit, bijna een andere discipline. Maar ik heb er met toppers kunnen sparren en het heeft me zelfvertrouwen opgeleverd”, legt ze uit. “Ik geloof er echt wel in en dat is goed nieuws. Ik voel me heel fris, ken mijn lichaam, kan goed communiceren met de coach. De techniek en het fysieke is aanwezig maar voor mij is vooral belangrijk wat er tussen de oren speelt. ‘Have fun’ en dan komt de beste Oshin naar voor.”

De kaarten lijken dus goed te liggen om tijdens de Europese Spelen die olympische droom waar te maken. “Het zou geschiedenis zijn. Ik krijg er spontaan kippenvel van”, lacht ze. “Ik ben al zestien jaar actief in het boksen. Nog nooit ging een Belgische vrouw in het boksen naar de Olympische Spelen. Als mij dat lukt en ik zo een voorbeeld kan zijn voor de volgende generatie, is dat een droom. Het zou een toppunt zijn in mijn carrière, met niets te vergelijken.”

Derieuw zou een olympische kwalificatie dan ook hoger inschatten dan al haar zeges in het profboksen. “Thuis boven de vensterbank staan al mijn titels. Deze week kwam mijn trainer Raffaele (Bergamasco, red) langs en ik vertelde hem dat ik alles aan de kant zou schuiven en dit in het midden zou plaatsen.”

Met Maysson Lambot neemt nog een tweede Belgische vrouw deel aan het bokstoernooi op de Europese Spelen. Zij plaatste zich zaterdag voor de tweede ronde (achtste finales) in de klasse tot 54 kilogram.