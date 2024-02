Oshin Derieuw is sportvrouw van het jaar in Kuurne

Zondagochtend werden in de raadzaal van het gemeentehuis in Kuurne de prijzen voor sportverdienste 2023 uitgereikt door de sportraad. Natan Decoutere (26) werd gekozen tot sportman van 2023. Bokser Oshin Derieuw ging naar huis als sportvrouw van het jaar.

Oshin Derieuw werd uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar 2023 in Kuurne. Oshin kon zelf er niet bij zijn gezien ze momenteel op stage is. Burgemeester Francis Benoit nam de trofee in haar naam in ontvangst tijdens de uitreiking.

Oshin kwalificeerde zich op 28 juni vorig jaar als eerste Belgische vrouwelijke bokser ooit voor de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs door de halve finale te bereiken op de Europese Spelen in Polen. Daar ging ze trouwens met de zilveren plak naar huis.

Icosathlon

Natan Decoutere (26) werd gekozen tot Sportman van 2023. Natan, actief in de atletiek, behaalde in juli 2023 brons op het wereldkampioenschap Icosathlon in Turnhout. Deze bijzondere discipline omvat geen zeven- of tienkamp, maar een twintigkamp verspreid over twee dagen. Daarnaast won Natan ook brons op het provinciaal kampioenschap op de 400m indoor.

Tot Kuurns sportman 2023 bij de jeugd werd Iro Defever uitgeroepen. Iro doet aan tumbling bij GO4Gym Wevelgem. Sportvrouw bij de jeugd werd zwemster Imani Decoutere (13). Amazone Sara Zeebroek (20) werd tot Kuurns G-Sporter van 2023 uitgeroepen en Kurt Herman werd benoemd tot Sportfiguur van 2023 voor zijn engagement bij voetbalclub FCEK.

Tot slot ontvingen FC Eendracht Kuurne, FC Eendracht Kuurne U-21 en Dames Volley Jong Kuurne felicitaties voor hun prestaties.

(BRU)