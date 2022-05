Oshin Derieuw intercontinentaal kampioen bij super lichtgewichten na winst tegen Italiaanse Bortot

De Ingelmunsterse sporthal zat proppensvol. En bovendien kregen de boksliefhebbers een schitterende meeting te zien met een al even schitterende Oshin Derieuw die de Italiaanse Sylvia Bortot in de negende ronde technish ko zette. ZE is meteen IBO Intercontinentaal kampioen bij de super lichtgewichten.

De Italiaanse dubbele Europese kampioene Sylvia Bortot was nochtans geen doetje. Maar Oshin was super. Na een eerste studieronde was ze al in de tweede ronde heer en meester in de ring. En zo bleef dat ronde na ronde verdergaan. Reeksen jabs, links-rechtse combinaties … Tot Sylvia Bortot er in de negende ronde moest aan geloven. Al had ze zelf al vroeger naar haar coach in de hoek gekeken om te tonen dat ze het heel moeilijk had. Technisch ko.

Oshin Derieuw is dolgelukkig na winst tegen de Italiaanse. © VDB

“De eerste ronde was een studieronde en vanaf de derde ronde wist ik al dat ik de kamp zou winnen”, zegt Oshin. “Wat een ongelooflijke sfeer hier in Ingelmunster. Ik maakte dat nog nooit mee. En ik ben blij dat ik deze unieke kans kreeg van de organisatoren.”

Feliciaties voor kampioen Oshin Derieuw. © VDB

Een dolgelukkige Oshin spong in de touwen van geluk. En dat mogen organisatoren Marnix, Wouter en Peter eveneens doen. Het was één van de mooiste boksgala’s die wij persoonlijk meemaakten.

Amy verliest van Franse

Amy Naert was aan haar zesde profkamp toe en nam het op tegen de Franse Anaelle Angerville die er twee kampen had op zitten. “Mijn tegenstander was té groot voor mij en ik verloor van haar op punten. De Française was ook vrij beweeglijk. Bovendien liep Amy een hoofdkwetsuur op na een elleboogstoot. Zonder veel erg. Eén ref gaf match nul, de andere twee gaven Angerville gewonnen met 54-60.

De Fransen Enzo Blanc en Younes Mehdi (stal Oshin Derieuw in Hénin-Beaumont) boksten een droompartij. Beide boksers namen elk om beurt het initiatief. Enzo Blanc won op punten. De profkamp tussen Abdelkarim Saboundi en Anto Blanc was dan weer van minder kaliber. Saboundi won ruim: drie keer 60-53.

Amateurs

Er waren 5 boeiende amateurkampen. Renzo Cambier (BC Oostende) won van Axel Soetaert (BC Oostende), Michel Demeyere (BC Deco Car), Jens Dubois (BC Deco Cars) won met technisch ko in de derde ronde van Chesney Cavaux (BC Oostende), Matteo Deslee (BC Respect) won van Razul Mayomadov (BC Oostende) en Adimetry Arburou (BC Hasselt) won van Shaboueve Apty.