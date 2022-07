Oshin Derieuw heeft eindelijk weer zicht op een wereldtitelkamp

Bokster Oshin Derieuw heeft eindelijk zicht op een wereldtitelkamp WBA tegen de Amerikaanse Jessica McCaskill. “Maar ik moet eerst nog in oktober winnen van de Kroatische Ivana Habazin die een thuismatch bokst”, zegt Oshin.

“Er kwam een vraag binnen vanuit Kroatië om in oktober te boksen voor een WBA Mandatory Fight bij in de weltergewichtsklasse (-66.7kg) tegen de Kroatische Ivana Habazin”, zegt Oshin.

“Als ik die kamp win mag ik in de USA boksen voor de WBA-wereldtitel welterweight tegen de onbetwistbare Amerikaanse wereldkampioene Jessica McCaskill uit Chicago. In overleg met mijn manager en mijn ganse team ben ik op die trein gesprongen. Een mooie uitdaging!”

“Bovendien kon mijn manager ook een mooie overeenkomst afsluiten met de manager van de Kroatische. De vakantie is voor mij duidelijk gedaan en nu is het tijd om me op die eerste kamp te focussen.”

(IB)