Oshin Derieuw bokst zaterdag voor goud in finale Europese Spelen: “Ik ben in bloedvorm”

Oshin Derieuw bokst zaterdagavond op de Europese Spelen in Polen om goud in de klasse tot 66 kg. In haar halve finale versloeg de West-Vlaamse vrijdagmiddag overtuigend de Hongaarse Anna Luca Hamori.

Het was voor Derieuw de derde zege op rij in de Nowy Targ Arena. In haar vorige kamp woensdag dwong ze tegen de Française Emilie Sonvico een olympisch ticket voor Parijs af, haar hoofddoel dit toernooi. Daardoor stapte ze in haar halve finale ontspannen de ring in.

Geen stress

“Ik blijf maar winnen, dat klopt. I’m on a roll’ (ik ben goed bezig, red)“, lacht ze na haar kwalificatie in de Nowy Targ Arena. “Ik ben heel tevreden. Ik had vandaag helemaal geen stress want de grote buit is binnen. Ik zei tegen mezelf dat ik even zou gaan sparren. Ik bokste gecontroleerd, werkte veel met mijn ‘jab’ (snelle rechtse stoot, red). Ik ben in bloedvorm en de resultaten zijn daar het bewijs van. Het is fantastisch.”

“Dit is fantastisch, ik heb er geen woorden voor”

Om goud te winnen moet Derieuw zaterdagavond (18.30 uur) voorbij de Turkse topfavoriete Busenaz Surmeneli. “Zij is olympisch en wereldkampioene, een echte topper. Na de kwalificatie had ik haar gezegd dat ik hoopte tegen haar uit te komen. Ik wil mij meten met de besten. Het kan een spektakel worden. Nu moet ik volop rusten en zorgen dat ik klaar ben om morgenavond nog eens te knallen. Ik ga van brons naar zilver. Het zou super zijn om nu nog goud te winnen. Bij mijn eerste olympische toernooi meteen scoren. Het is fantastisch, ik heb er geen woorden voor.”