Oshin Derieuw bokst voor intercontinentale titel in Ingelmunster: “Het kan een mooie kamp worden”

Oshin Derieuw (34) bokst op zaterdag 30 april in de sporthal in Ingelmunster haar 15de profkamp voor de wereldtitel IBO Intercontinental bij de superlichtgewichten tegen de Duitse Nathalie Zimmerman. “Ik ben heel gelukkig dat ik eindelijk een keer in eigen regio kan boksen”, zegt Oshin. “West-Vlaanderen moet zo niet ver rijden om mij aan het werk te zien.”

De 34-jarige Oshin Derieuw bokste 14 kampen, won ze allemaal waarvan vijf met ko. Ze werd in 2018 wereldkampioene WBF bij de superlichtgewichten en in 2021 Europees kampioene. In 2021 won ze ook de Gouden Handschoen als beste vrouwelijke bokser van dat jaar.

Thuisfront

Haar tegenstander in Ingelmunster, Nathalie Zimmerman, bokste acht profkampen, won ze ook allemaal, waarvan drie met ko. “We hebben allebei een afwachtende stijl en dan kan het ongetwijfeld een mooie kamp worden voor de boksliefhebbers. Mijn partner, Charlotte Deldaele, zoekt verder beelden op van kampen van de Duitse, zodat ik me perfect kan voorbereiden.” Oshin is in elk geval heel blij dat organisatoren Marnix en Wouter Dujardin haar de kans geven om in eigen streek voor die intercontinentale titel te boksen. “Het is de tweede keer (eerste keer in Roeselare, red.) dat ik in onze provincie in de ring zal staan. En dan nog op een locatie tussen de plek waar ik geboren ben en de plek waar ik woon en werk. Ook de Izegemnaren kennen me ongetwijfeld, want ik heb daar ook een tijdje gewoond en de Derieuw’s zijn daar goed gekend. Nog vóór ik onlangs met Charlotte op vakantie ging naar Mexico kreeg ik een uitnodiging om in Las Vegas in Amerika te boksen. Maar het moest allemaal veel te vlug gaan. Ik had amper twee weken om me voor te bereiden. Dat is niet haalbaar. Maar nu ze daar mijn naam kennen, zou het best kunnen dat ik nog een nieuwe kans krijg. De focus op de Olympische Spelen is dan weer verminderd. Ik wil nog vier jaar regelmatig mooie kampen boksen; hopelijk ook voor een wereldtitel.”

Kampen

Op 30 april staan er nog enkele kampen op de affiche”, zegt Marnix Dujardin. “De Kosovaar Liridon Fazliu neemt het op tegen de Henegouwer Stephane Voda die in acht kampen ongeslagen was. Thuisspeelster Amy Naert krijgt Delphine Mansini als tegenstander die vijf kampen bokste en ze alle vijf won. De andere profkampen zijn Brice Bula Galo tegen Abdel Karim Saboundj en de 19-jarige Fransman Enzo Blanco tegen Mehei Eurice.” Tickets zijn er voorlopig nog niet te koop. “We wachten omwille van de coronamaatregelen af tot maart en hopen dat we er op 30 april volop kunnen voor gaan.” (IB)