Oshin Derieuw bokst in Ingelmunster versus Sylvia Bortot voor intercontinentale titel

Oshin Derieuw (34) bokst op zaterdag 30 april in de sporthal in de Bollewerpstraat 92a in Ingelmunster haar 15de profkamp voor het ‘IBO Intercontinental IBO World Championship’ bij de superlichtgewichten tegen de Italiaanse Silvia Bortot die net als Oshin al haar kampen won. Op de affiche staan nog vier profkampen en vijf amateurkampen

Oshin Derieuw bokst voor de IBO Intercontinetale tegen de Italiaanse Europese kampioene Silvia Bortot (37). “Silvia Bortot is een laatbloeier, maar een heel sterke tegenstander voor Oshin”, zegt matchmaker Marnix Dujardin. “Ze bokste 9 profkampen waarvan ze er 8 won (2 ko) en 1 match nul bokste. Oshin heeft 14 kampen op de teller staan. Ze won ze ook allemaal waarvan 5 met ko. De Kuurnse werd in 2017 wereldkampioene WBF bij de superlichtgewichten en in het coronajaar 2021 Europees kampioene bij de welters. In 2021 won ze voor het eerst de Gouden Handschoen als beste vrouwelijke bokser van dat jaar.” Oshin bokste al twee keer in Gent, één keer in Zwitserland en 10 keer in Frankrijk. Oshin is van Roeselare afkomstig, maar woont nu in Kuurne en werkte er voor de burgemeester Francis Benoit. “Ik ben blij dat organisatoren Marnix en Wouter me nu de kans geven in eigen streek voor die intercontinentale titel IBO te boksen.”

Affiche

Dilbekenaar Abdelkarim Saboundi (29) neemt het op tegen de ervaren Brice Bula Galo (35) uit Bergen. Enzo Blanco (19) en Younes Mehidi (20), beiden uit Frankrijk, deden respectievelijk 6 en 4 kampen. “De vader van Mehidi bokste ooit nog tegen Sugar Jackson”, zegt Marnix Dujardin. “De Ingelmunsterse Amy Naert (34), die aan haar 6de kamp toe is, krijgt de Française Anaelle Angerville (32) als tegenstander. Liridon Faziliu (31), tenslotte, neemt het op tegen de Belgische kampioen veders Stephan Voda (28). Faziliu won 4 van zijn 6 kampen met ko, Voda won 4 kampen van de 9 met ko. Dat belooft een spannende kamp te worden.” Er staan ook nog 5 amateurkampen op de affiche. Renzo Cambier (Flandria Oostende) vs. Axel Soetaert (Gent), Michiel Delmeyere (Deco Boxing Team) vs. Mathias Dubaere (BC Monteyne), Jens Dubois (Deco Boxing Team) vs. Chesney Cazaux (Frandria Oostende), Mattec Deslee (BC Respect Lauwe) vs. Razul Magomadov (Flandria Oostende) en Apty (BC Respect Lauwe) vs. Arburon Avdimetal (Boxygym Hasselt).

Tickets

Staanplaatsen kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur; stoelen 25 euro in voorverkoop en 30 euro aan de deur; tribune 30 euro in voorverkoop en 35 euro aan de deur. Ze zijn te koop bij organisatoren Marnix Dujardin (0485 79 58 03) en Wouter Dujardin (0486 71 38 11), café Riva in de Gravinnestraat 17 in Ingelmunster (051 30 46 79) en Deco Car Systems in de Meensesteenweg 209 in Bissegem (056 35 44 58 en 0497 55 03 35).