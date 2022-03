Organisator Frederic loopt mee in de Gavercross

Op zondag 6 maart vindt voor de zesde keer de E3 Saxobank Gavercross in Harelbeke plaats. Dit is de derde wedstrijd van het Vayamundo veldloopcriterium voor vrije sporters en niet aangeslotenen bij de VAL. Eén van de deelnemers is organisator Frederic Creupelandt van de Gavertrimmers.

De Harelbekenaar werd vorig weekend tiende bij de veteranen 1 tijdens de veldloop van Beveren-Leie. “Na een kalme trainingsperiode is de conditie iets minder”, vertelt de 47-jarige Frederic Creupelandt.

“Daar is de drukte rond de veldloop niet vreemd aan. Er komt immers veel bij kijken. Volgende week sta ik ook aan de start van onze eigen organisatie in mijn reeks. Altijd leuk om je eigen omloop eens af te lopen. Dan zie je beter wat goed is en wat beter kan. Voor eigen publiek lopen is ook altijd iets speciaals. Dit is voor mij een klein momentje dat ik afwezig ben van de organisatie. De andere 27 reeksen ben ik wel paraat.”

Geen modderparcours

“De omloop is ook hertekend. Nu gaan we dieper in de Gavers. Het zal ook geen modderparcours zijn. Het wasbordje is opnieuw aanwezig. De estafette gaat dit jaar niet door. Door de coronamaatregelen wisten we nog niet wat wel en niet zou mogen. Mocht er een aflossingsstok doorgegeven worden? Eén van de vragen waar we nog geen antwoord op hadden. Volgend jaar hopen we wel opnieuw deze populaire wedstrijd in te lassen. Net nu is er heel veel interesse. Misschien omdat atleten bij de VAL ook welkom zijn voor dit onderdeel. We mikken op een 400-tal deelnemers, terwijl dit er anders 500 zijn. Meer hoeft ook niet, willen we alles onder controle houden volgens de maatregelen.”

Frederic is ook jeugdcoördinator bij de Gavertrimmers. “Ons ledenaantal is ondanks corona in aantal gestegen. Momenteel moet dit om en bij de 200 zijn. De mensen komen graag, we hebben goeie sponsors… Ik ben jeugd coördinator bij de club, en val in waar nodig als er een trainer eens niet aanwezig kan zijn. We kunnen niet anders dan heel blij zijn met de groei van de club.” (ELD)