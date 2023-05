Organisatie blikt tevreden terug op tweedaagse Flanders Cup: “Blijft fantastisch dat we hier teams van over de hele wereld hebben samengebracht”

De organisatie van de Flanders Cup, het powerchair-hockeytornooi in Schiervelde, blikt tevreden terug op de tweedaagse. Tien ploegen uit zeven verschillende landen namen het tegen elkaar op. De organiserende club Gidos strandde op de zevende plaats, maar Hedwige Van Steen en Carine Merlin zijn trots en dankbaar dat het tornooi vlekkeloos verliep.

Voor deze zesde editie van het tweejaarlijks Powerchair Hockeytornooi waren de nationale teams van wereldkampioen Denemarken en Canada en de landskampioen uit Finland van de partij, net als een Nederlands mixteam met oud-internationals uit de sport. De titel was uiteindelijk voor de derde keer op rij voor het Nederlandse team WCHG. “We gaan niet ontkennen dat onze zevende plaats een teleurstelling was, maar belangrijker is dat we een heel mooi tornooi gezien hebben, met enkele razend spannende wedstrijden”, aldus coördinator Hedwige Van Steen. “Bovendien blijft het fantastisch dat we hier teams van over de hele wereld hebben samengebracht.”

Vrijwilligers

Zowel Carine als Hedwige benadrukken dat ze de vrijwilligers dankbaar zijn voor de hulp bij het tornooi. “Zonder vrijwilligers is de Flanders Cup niet mogelijk”, klinkt het. “Op vrijdag al zijn we druk in de weer met de velden opbouwen, terwijl ook de ontvangst, de catering en de entourage niet onderschat mogen worden. Er kruipt wel wat werk in. We hebben heel wat ploegen moeten weigeren, eenvoudigweg omdat het puur praktisch moeilijk is om meer dan tien ploegen te ontvangen. Maar nu al kijken we uit naar de volgende editie in 2025.”

Carine Merlin, de moeder van wijlen Bryan Vantornhout, die het tornooi destijds oprichtte, bevestigt dat. “De Flanders Cup heeft een mooie reputatie opgebouwd in de wereld van powerchairhockey. Alles is vlekkeloos verlopen en we kregen niks dan positieve reacties van de buitenlandse teams. Die werden door Gidos trouwens telkens opgepikt op de luchthaven met een bus. Bryan zou trots geweest zijn op ons. Marc Coucke (die met zijn deelnamegeld van The Masked Singer de Cup sponsorde – red.) hadden we ook uitgenodigd. Hij kon er niet bij zijn, maar hij heeft ons wel een berichtje gestuurd met gelukwensen. De livestream werkte trouwens prima. Heel wat Canadese supporters leefden mee met de wedstrijden van thuis uit.”