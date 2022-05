ORC Rally wordt nieuw duel tussen Vincent Verschueren en Melissa Debackere

In de openingswedstrijd van het provinciale kampioenschap in Moorslede kregen we een spannende strijd te zien tussen Vincent Verschueren en Melissa Debackere, waarbij Debackere uiteindelijk aan het langste eind trok. Dit weekend verwachten we opnieuw dezelfde strijd in en rond Oostrozebeke tijdens de ORC Rally.

Na twee sabbatjaren kunnen Dirk Vermeirsch en zijn kompanen dit weekend eindelijk hun 14de editie van de ORC Rally organiseren. “Door de coronamaatregelen mochten we geen toeschouwers toelaten op onze wedstrijd en dat was voor ons de reden om niet te organiseren. Wij willen een rally met veel publiek dat bij ons overigens gratis kan komen kijken. We willen sfeer en ambiance, want daar doen de meeste sponsors het voor. Dit jaar rijden we opnieuw vier omlopen met telkens drie klassementsproeven. Door de vele wegeniswerken moesten we nogal wat sleutelen aan het parcours. De snelheidsritten van Wielsbeke en Hulste blijven onveranderd, maar de proef De Ginste hebben we volledig hertekend. We starten zondagmorgen om 8 uur en de uiteindelijke winnaar verwachten we omstreeks 18 uur op het podium in het centrum van Oostrozebeke.”

Junior Planckaert

Naast het feit dat er opnieuw een sterk deelnemersveld aan de start staat, kunnen ze in Oostrozebeke ook Junior Planckaert verwelkomen. Door toedoen van Xavier Beel en Filip Eggermont wist de organisatie hem te strikken. Hij krijgt, in zijn tweede rally dat hij rijdt, de Subaru Impreza van Dirk Vermeirsch ter beschikking en zijn ambitie is vooral de finish te halen nadat hij in zijn eerste rally de koppeling stuk reed. Dat Junior Planckaert nogal wat nieuwsgierigen zal lokken, staat nu al vast.

Mooi deelnemersveld

“We hopen zondag opnieuw op een mooi duel tussen Vincent Verschueren en Melissa Debackere voor de zege. Verschueren werd in Moorslede nipt geklopt, maar won ondertussen wel de TAC Rally zodat hij met vertrouwen aan de start komt. Melissa Debackere won al vijf maal in Oostrozebeke en lijkt klaar voor een zesde zege. Voor de dichte ereplaatsen rekenen we op Bert Coene met zijn Ford Fiesta R5 en Fred Miclotte die voor de gelegenheid een Skoda Fabia R5 bestuurt. Bij de Historics kan alleen pech Paul Lietaer van de zege houden.”

Wij sprokkelden enkele reacties tijdens de nummertrekking woensdagavond. “Tijdens de 6 Uren van Kortrijk doe ik mee voor een toptienplaats aan het stuur van een R5-wagen, maar nu kom ik aan de start met mijn Renault Clio”, aldus Renzo Herpoel. “Naar de algemene rangschikking kijk ik dit weekend niet, maar we hebben de ambitie om hoog te scoren in de 2WD-categorie.”

“Ik reed de ORC Rally al drie maal als copiloot van Rik Vannieuwenhuyse en normaal zou ik dit weekend met Brecht Hoorne rijden, maar die moet forfait geven door schade aan de motor”, pikt Kenny Deroo in. “Zo kwam ik eerder onverwacht bij Filip Eggermont terecht die voor de gelegenheid een Skoda Fabia R5 huurt. Dit is een absolute topwagen, maar door gebrek aan ervaring beperken we onze ambitie tot een plaats in de top tien en willen we ons vooral amuseren.”

Klasse-zege

“Ons seizoen omvat een zevental regionale rally’s aangevuld met de Omloop van Vlaanderen”, vertelt Peter Vanlaeken. “We begonnen dit jaar in de Short rally van de Monteberg waar we door remproblemen pas vijfde werden in de klasse 3F. Dit weekend willen we meedoen voor de klasse-zege, maar vooral ook geen brokken maken, want na de ORC Rally staat de rally van Wervik op ons programma en die komt er snel aan.”

“Dit moet zowat mijn achtste deelname zijn en dit met verschillende piloten”, aldus Kurt Pauwels. “Mijn beste resultaat in Oostrozebeke behaalde ik met Tuur Vanden Abeele toen we derde werden bij de Historics. Dit weekend lees ik de nota’s van Renzo Herpoel en na onze vierde plaats in de categorie 2WD tijdens de TAC Rally komen we met vertrouwen aan de start.”

“Ik stond al ieder jaar aan de start van mijn thuisrally en mijn beste resultaat was in 2019 toen ik achtste algemeen werd en heel wat snelle BMW’s achter mij liet”, zegt Thierry Cokelaere. “Dit jaar behaalden we zowel in Moorslede als in de Monteberg een mooie twaalfde plaats maar voor eigen publiek gaan we voor een plaats in de top-10. Ik hoop dat het droog blijft zodat ik ten volle de kwaliteiten van mijn BMW kan benutten.”

Aanvallen vanaf de eerste meters

“We zijn het seizoen sterk gestart met een derde plaats in Moorslede en een zesde plaats in Tielt”, zegt Bert Coene. “In de ORC Rally behaalden we een derde plaats in 2016 en een vierde plaats in 2014 zodat we hier met ambitie aan de start komen. Onze doelstelling is een podiumplaats te behalen, maar het wordt zeker niet gemakkelijk. De strijd voor de derde plaats zal waarschijnlijk gaan tussen Fred Miclotte en mezelf.”

“Ik won in Oostrozebeke éénmaal aan de zijde van Patrick Snijers en reeds vijf maal aan de zijde van Melissa Debackere”, aldus Cindy Cokelaere, die met zes overwinningen de meest succesvolle copiloot in de ORC Rally is. “Dit weekend zullen we het opnieuw moeten opnemen tegen Vincent Verschueren die duidelijk in vorm is na zijn zege in de TAC Rally. Onze zegekansen zijn reëel, maar het wordt moeilijk. We zullen vanaf de eerste meters klassementsproef moeten aanvallen om Verschueren achter ons te houden.”

“We komen hier aan de start met de BMW 1M die kocht van Jelle Segers omdat onze Porsche 997 GT3 nog niet klaar is wegens gebrek aan wisselstukken”, aldus Andy Lefevere tot slot. “Ik won de ORC Rally al drie maal, maar dat zal dit jaar niet lukken. De BMW 1M is een leuke en speelse wagen, maar kan niet wedijveren met de R5-wagens. Verder ontbreek ik competitieritme, want het is al van de 6 Uren van Kortrijk vorig jaar dat ik nog een rally reed.”