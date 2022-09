Opnieuw podium voor Izegemse Viktor Maddens:“Heel tevreden met prestaties van de voorbije weken”

Wakeboarder Viktor Maddens uit Izegem heeft nog maar eens zijn vorm getoond. Na goud op het Belgian Championship wakeboarden op Les Lacs de l’Eau d’Heure in Froid-Chapelle en een finaleplaats in de Europese stop Beawake in Kuurne, behaalde Viktor nu ook zilver op de laatste stop van de Wake@Lowlands.

“Gisteren werd ik tweede op de laatste stop van de Wake@Lowlands in Grevenmacher, Luxemburg”, vertelt de 25-jarige Viktor trots. “Ik ben heel tevreden met dit resultaat en ik ben er bovendien ook nog in geslaagd om tweede te eindigen in de overall ranking.”

“De voorbije weken ging het enorm goed. De buitenlandse delegatie was telkens stevig vertegenwoordigd en van hoog niveau. Een finaleplaats halen en op het podium staan is dus wel een hele prestatie. De stop in Grevenmacher was de laatste stop van de Wake@Lowlands en tevens de laatste wedstrijd van het seizoen.”

“Ik wil ook Tino Ullsperger feliciteren met het behalen van de eerste plaats. Hij behaalde ook al zilver op de Europese stop in Kuurne. Het doet ook enorm deugd om mede West-Vlaming Arthur Lammens naast mij op het podium te zien op de derde plaats. Ook hij toonde fantastisch goede runs de voorbije weken en wil ook hem feliciteren.”

“Het podium in de laatste stop is hetzelfde als het eindklassement. De Duitser Tino wint de Lowlands, ikzelf volg op twee en Arthur eindigt derde.”

De West-Vlamingen deden het uitstekend in Luxemburg. De Izegemse Michael Callebert greep in Grevenmacher net naast het podium en werd vierde. (RV)