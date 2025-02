Opnieuw heel veel interesse in Ledegems kampioenschap manillen

Voor het tweede jaar op rij is er op de site van zaal Cycloon in Ledegem het Ledegems kampioenschap manillen. Aanstaande zaterdag dingen duo’s weer mee naar de felbegeerde titel. De organisatie is opnieuw in handen van Wim Vandoorne (op de foto met Nancy Vansteenkiste). Hij organiseerde vorig jaar de eerste editie, maar pakt ook in buurgemeente Moorsele uit met een dergelijke organisatie. De eerste editie van het evenement werd met 48 ploegen een groot succes. Ook dit jaar stroomden de inschrijvingen binnen en was het evenement snel uitverkocht. De loting voor de eerste wedstrijden is inmiddels gemaakt. Wie zaterdag een kijkje wil komen nemen is vanaf 13.30 uur welkom in ’t Kafkot, de zomer/winterbar nabij zaal Cycloon. (BF/foto JS)