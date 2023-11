Open WK YOU.FO in 2024 op ’t Zand in Brugge

Op 30 juni 2024 wordt ’t Zand de setting voor het WK YOU.FO, een relatief nieuwe sport, die stilaan aan populariteit wint. Er reizen teams van over de hele wereld af om deel te nemen én iedereen zal ook kunnen kennismaken met nog andere nieuwe en wellicht toekomstige Olympische sporten.

YOU.FO is een dynamische sport, waarbij je een aerodynamische ring moet werpen en vangen met een futuristisch ogende werpstok. Het doel is om de ring te vangen in de ‘end zone’ van de tegenstander. In tegenstelling tot andere sporten, speel je bij YOU.FO eigenlijk altijd door en bestaan er geen uitlijnen. Mocht de ring niet worden gevangen, dan mogen medespelers of tegenstanders deze ‘claimen’ en vervolgens doorgaan met het spel. Hierdoor ligt het spel nooit stil en is het leuk en dynamisch om te spelen en te kijken. Het spel wordt 3 tegen 3 gespeeld, en er komt geen scheidsrechter aan te pas.

Ook ruimte voor jongere deelnemers

“De wereldwijde federatie YOU.FO World was zelf vragende partij om het Open WK YOU.FO in onze stad te laten doorgaan. Dit is te danken aan de uitstraling van Brugge en de logistieke mogelijkheden die we kunnen bieden”, aldus schepen van Sport Franky Demon.

“YOU.FO is een award-winnende innovatieve sport die al in meer dan 35 landen wereldwijd wordt gespeeld. Teams en spelers vanuit onder meer Japan, USA, Korea, Australië, Canada en Ierland zullen afreizen naar Brugge, en er worden ook heel wat teams verwacht uit België en Nederland.”

Toekomstige olympische sporten

“Het WK zal gratis toegankelijk zijn, én bovendien zullen op ’t Zand ook de ‘Future Olympics Sports’ plaatsvinden, waarbij jong en oud kennis kunnen maken met de Olympische Sporten van de toekomst”, luidt het nog.

Wie interesse heeft om de sport te leren kennen, kan bij de organisatoren terecht. Er worden initiaties geven, op scholen, tijdens sportdagen, maar ook op aanvraag.

Een Open WK betekent dat meerdere teams per land kunnen deelnemen, waardoor er ook ruimte is voor jongere deelnemers. Wie 14 jaar of ouder is, kan deel uitmaken van een YOU.FO team. Inschrijven voor het WK YOU.FO kan nog tot 1 mei 2024.