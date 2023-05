Open call auditie voor dansers boven de 30 jaar: “Geen diskwalificatie in danswereld omwille van leeftijd”

ARC dance+ Academy organiseert op 17 juni een open call auditie om 14 uur in OC Groeningeheem (Kortrijk). Het is de bedoeling dat 30-plussers op die manier toch nog een kans krijgen bij castings, vertelt Agi Romek van de dansacademie.

Agnieszka ‘Agi’ Romek (43) van ARC dance+ Academy geeft met haar nieuwe productie 30-plussers de kans om opnieuw op het podium te staan. “Ik betrek graag (semi-)professionele dansers die een bepaalde leeftijdsdrempel overschreden hebben, maar hun carrière toch nog een boost willen geven. Zij worden jammer genoeg uitgesloten van de meeste castings. Ik geloof dat leeftijd of fysieke conditie een danser niet zouden mogen diskwalificeren.”

30+’ers betrekken

Agi studeerde af aan de balletacademie in Polen. Tijdens een vakantie in België besloot ze bij choreografe Isabelle Beernaert te dansen. Intussen ontmoette Agi de vader van haar 3 kinderen en woont ze hier al 22 jaar. Ze richtte in Kortrijk de ARC dance+ Academy op, voor 30+’ers. Tijdens het lesgeven kreeg Agi de indruk dat er voor haar dansers geen plaats meer is op een podium na hun veertigste, en al zeker niet uitsluitend met leeftijdsgenoten.

Nu wil ze hen graag een kans geven in de nieuwe theaterproductie van ARC. “Zoals bij elke atleet duurt de carrière van een danser niet lang, maar een volwassene heeft echter veel te bieden wat jonge mensen nog niet hebben. Er is uiteraard een verschil in bijvoorbeeld flexibiliteit, maar oudere dansers brengen diepgaandere emoties in hun expressie en uitvoering omdat ze al meer emotionele bagage hebben. Ze zijn zelfzeker en durven voorstellen te doen of iets uit te proberen. Die input maakt het werk meer compleet.”

Teaser op 2 juni

De productie is een dansverhaal over menselijke kracht, uithoudingsvermogen en geloof. Het is een hedendaags ballet en moderne creatie geïnspireerd door bewegingstechnieken van vechtkunst en de Aziatische cultuur. Op 2 juni tijdens SLOOP, het afscheidsevent van het Arenatheater, brengt Agi met enkele dansers een teaser van de productie.

Agi hoopt ook andere dansgezelschappen te inspireren om iedereen een kans te geven opnieuw op een podium te staan. “Specifiek ben ik op zoek naar professionele en semi-professionele dansers die hun carrière om verschillende redenen on hold moesten zetten , waardoor ze nu niet meer gecast worden.”

De open call auditie gaat door op 17 juni om 14 uur in OC Groeningeheem te Passionistenlaan 1b, Kortrijk. Inschrijven kan via info@ar-creations.be. Voor de casting dienen dansers een korte solo voor te bereiden of kunnen ze een improvisatie brengen. Ze krijgen ook een kort fragment choreografie van Agi. De data van de shows vallen op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2024. Er geldt een verplichte aanwezigheid op het podium vanaf donderdag 11 januari. De repetities starten vanaf 15 augustus, afhankelijk van de beschikbaarheden van de dansers en voornamelijk in het weekend.