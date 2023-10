Open Belgisch kampioenschap racen met blokarts in Oostende

Het strand van Oostende vormt zaterdag en zondag opnieuw het decor voor de Belgian Open Blokart Championships Ostend. De blokart is een compacte, lichtere versie van de zeilwagen. Een van de deelnemers is de Nieuw-Zeelander Paul Beckett, die bijna 25 jaar geleden de blokart bedacht. Oostendenaar en fanaat Nicolas Boel vertelt.

Nicolas Boel leerde de sport kennen in 2003. Hij en zijn hele gezin waren er meteen weg van. Boel is ook de oprichter van de vzw Belgian Blokart Club, die in Oostende instaat voor het BOBCO, het open Belgisch kampioenschap. “Ik ben bijzonder fier dat we Paul Beckett naar hier kunnen halen. Twee weken geleden was er het EK in Engeland. Hij nam er tijdens zijn rondreis in Europa aan deel, en is gebleven.”

Blokarts zijn wendbaar en compact. Ze lijken op een zeilwagen, maar zijn lichter in constructie, waardoor ze gemakkelijker sturen. Iedereen rijdt met hetzelfde materiaal en uiteraard moeten de weersomstandigheden meezitten.

Twee, drie Beaufort

“Ik volg het op de voet”, zegt Boel. “Om vlot te kunnen rijden is een kleine twee, drie Beaufort nodig. Regen hebben we liefst niet, omwille van de zichtbaarheid en de veiligheid.”

Voor het open Belgisch kampioenschap hebben zo’n veertig rijders zich ingeschreven. Zij worden onderverdeeld in vier poules, volgens hun gewicht. “Er wordt op het strand tussen twee golfbrekers een parcours uitgestippeld van zo’n 300 meter. We rijden al bij het startschot, om dan acht minuten rondjes te draaien. Met de hulp van een elektronische tijdsmeting weten we wie de winnaar is. Er wordt gereden zolang het weer dat toelaat. Op een dag kunnen dat zestien races zijn.”

Nicolas Boel heeft verschillende buitenlandse en nationale titels op zak. “Tot 2015 was dat met de vingers in de neus. Dat is gedaan. Vooral de Britten en de Nieuw-Zeelanders zijn nu sterk. Na een bezoek aan de cardioloog is me afgeraden om nog zelf deel te nemen. Ik zal mij volledig concentreren op de organisatie.” (ACR)