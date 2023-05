Op vrijdag 2 juni 12 amateurkampen op één avond in zaal ISO in Izegem

Vader en zoon Marnix en Wouter Dujardin, die met Peter Kerkhof elk jaar instaan voor de organisatie van het boksgala in Ingelmunster, zetten nu ook opnieuw een amateurboksgala op poten op 2 juni.

“Zo willen we beginnende boksers ook de kans geven om te kampen. In totaal hebben we 12 kampen kunnen vastleggen, met ook heel wat talent uit de regio. Zo komen er boksers van BC Monteyne Ingelmunster, BC Flandria Oostende, BC Respect Lauwe, Deco Boxing Team Harelbeke, Team Singh Bredene en BC Cobra Brugge op het canvas”, zegt Marnix Dujardin. Vorig jaar werd nog uitgeweken naar zaal Valentino, maar nu zaal ISO niet langer dienst doet als vaccinatiecentrum kan men opnieuw daar terecht. “De deuren gaan open om 18 uur, om 18.30 uur is er de publieke weging en om 20 uur starten de kampen. Veel mensen zien graag amateurboksen omdat er in die korte kampen meteen wordt ingevlogen”, weet Wouter.