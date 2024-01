“Op internationaal niveau wil ik nog stappen zetten”: triatlete Eline Debecker met veel vertrouwen naar 2024

Eline Debecker maakt in het triatlon nog steeds deel uit van de Young Belgian Hammers. Ze heeft een druk jaar achter de rug, met een deelname aan twee EK’s en een WK. Ondertussen maakte ze de overstap naar het Kempisch Triatlon Team.

Eline Debecker (17) blikt met een dubbel gevoel terug op haar internationale wedstrijden het voorbije jaar. Begin augustus op het EK voor junioren in het Turkse Balikesir kwam ze ten val tijdens de relay. “Ik liep een spierscheur in mijn lies op en moest hierdoor het BK aan mij laten voorbijgaan. Zo heb ik mijn seizoen jammerlijk vroegtijdig moeten afsluiten. Voor het overige ben ik best wel tevreden”, vertelt de triatlete uit Oostduinkerke die komend seizoen voluit aan de slag gaat als een eerstejaarsjunior. “Ik hoop mij nog beter te ontwikkelen op de sprintafstand en te kunnen deelnemen aan het EK en WK voor junioren.”

Kempisch team

Eline trok in 2020 van bij Midlon Triatlon Team in Middelkerke met haar broer Thomas en neef Thibaut naar de jeugdwerking en -begeleiding van het Triatlon Brugge Team. Ruim drie jaar later kiest ze voor het Kempisch Triatlon Team (KTT). “Waar ik nu sta, heb ik te danken aan de leiding en het team in Brugge, maar ik had nood aan verandering. Op internationaal niveau wil ik nog stappen zetten en hoop die te kunnen maken bij mijn nieuw team”, aldus Eline die bezig is aan haar laatste jaar middelbaar in het VHSI in Brugge.

Johan Smolders is bij het Kempisch Triatlon Team coördinator van de jeugd bovenbouw. Eline werkte reeds eerder met hem samen. “Vorig jaar en voordien was hij coach binnen het nationaal team. Hij is dus geen onbekende. Verder worden mijn trainingsschema’s in overleg met mijn clubcoach door Wauter Derycke opgesteld. Hij werkt binnen het Belgisch team voor mijn regio. Ik vertrouw hun werkwijze. Bij de wedstrijden in eigen land is het vooral een doelstelling om met het team van KTT in de T3 mee te doen voor de prijzen.” (ACR)