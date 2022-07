“Op aanraden van zus Veerle begonnen met wedstrijden”

De hele loopbaan van Veerle Dejaeghere zag je steevast zus Sabine als begeleidster van onze meervoudige nationale kampioene. Maar een tiental jaar geleden bond de sympathieke apothekeres ook de atletiekspikes aan. Nu kroonde ze zich tot meervoudige Belgische kampioen.

Op 11 en 12 juni vonden de Belgische (en ook provinciale) kampioenschappen plaats in Brugge. “Ik nam de zaterdagvoormiddag deel aan de 5.000 meter”, aldus Sabine. “We waren met tien deelnemers in de reeks 50+ en 55+. Van in het begin werd het tempo gemaakt door Martine Detrez en Karen Peeters, twee atletes uit de categorie 50+. Ik kon hun tempo aardig volgen. Stilaan sloeg Martine Detrez een kloof om uiteindelijk te zegevieren in een tijd van 19’39”50. Karen Peeters kon ik in de laatste ronde bijbenen en voorbijsteken. Ik finishte in 19’51”54”, terwijl Karen als derde in 20’08”18 de eindmeet overschreed. Ik eindigde als tweede, maar behaalde de gouden medaille in de categorie W55+.”

Op zondag vond dan de 1.500 meter plaats, waarbij ze met 13 deelneemsters aan de start verschenen. “Deze wedstrijd werd meer tactisch gelopen. Ik kon de kopgroep goed volgen. Op de laatste 300 meter brak de wedstrijd volledig los. Ik spurtte naar een tijd van 5’35”67, waarmee ik de Belgische titel veroverde in de categorie W55+. Tweede werd Christine Roose en Christine Landsheere finishte derde. Gezien de tactisch gelopen wedstrijd was een goede tijd lopen op de 1.500 meter niet mogelijk, maar ik wil deze zomer graag nog eens een goede tijd neerzetten op deze afstand, alsook een sterke prestatie op de 3.000 meter staat nog op mijn wenslijstje”, vertelt de 56-jarige Sabine.

“Ik ben pas op latere leeftijd competitief beginnen lopen op aanraden van mijn zus Veerle. Maar ik geniet daar echt van. Inmiddels heb ik ook al mooie prestaties geleverd. In de categorie W50+ behaalde ik op de Belgische kampioenschappen al goud op de 10 kilometer op de weg, zilver op de 5.000 meter en brons op de 10 kilometer op de piste.

“Wedstrijden waar ik graag aan deelneem zijn de wegwedstrijden van het Running Center Criterium. Door de jaren heen heb ik daar een mooie vriendenkring opgebouwd en ook mijn vriend Geert leren kennen.” (FD)