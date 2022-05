Op 26 mei 30ste editie van Izegemse kwarttriatlon met ook het BK jeugd

Izegem wordt op donderdag 26 mei opnieuw de triatlonhoofdstad van België. De kwarttriatlon wordt er ondertussen al voor de 30ste keer betwist, maar ook het BK jeugd wordt uitgevochten in het kanaal en de Izegemse centrumstraten.

De Argenta Triatlon Izegem Centrum – de wedstrijd die Izegem op de Belgische triatlonkaart zette – heeft jarenlang traditiegetrouw plaatsgevonden op 15 augustus. Voor de laatste twee edities moest de organiserende club EFC-JODA-ITC door blauwalgen in het Izegemse kanaal uitwijken naar de Gavers in Harelbeke voor het zwemonderdeel van de wedstrijd. “Dat was niet ideaal voor het publiek, want de sfeer is er anders dan in het centrum van de stad”, legt voorzitter Frank Bruyneel uit. “Daarom prikten we een andere datum. We zijn klaar voor een nieuwe traditie en hoogdag op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart.”

900 deelnemers

Na twee Covid-annulaties is het dit jaar dan eindelijk zover: de 30ste editie van de Argenta Triatlon Izegem Centrum vindt plaats op 26 mei 2022. Die verjaardag is niet de enige reden waarom de wedstrijd deze keer zo speciaal is. EFC-JODA-ITC organiseert namelijk ook het Belgisch Kampioenschap Jeugdtriatlon. Jong geweld dus, dat voor extra vuurwerk zal zorgen op deze verjaardagseditie.

Ook in 2018 was de Argenta triatlon al het decor voor het BK Jeugd, op 26 mei is dat opnieuw het geval.

Uniek voor Izegem is de enorme publieke opkomst. Steevast verdringen duizenden mensen zich rond het parcours om de triatleten aan het werk te zien. De Argenta Triatlon Izegem Centrum is dan ook een hoogstaande wedstrijd waar zowel topatleten als vele recreanten aan de start staan. Aan de verschillende wedstrijden (trio-, jeugd- en kwarttriatlon) nemen jaarlijks zo’n 900 atleten deel.

Ook sprinttriatlon

Op de Argenta Triatlon Izegem Centrum is er in ieder geval voor elk wat wils, of je nu een topatleet bent of enkel voor je plezier aan triatlon doet. Zo kan je kiezen om deel te nemen aan de kwarttriatlon. Tijdens die wedstrijd zwem je 1.500 meter, fiets je ongeveer 40 kilometer en rond je af met 10 kilometer lopen.

De atleten zullen opnieuw de brug van Izegem moeten bedwingen.

Lijkt die afstand net iets te hoog gegrepen of heb je gewoon geen zin om zo lang te sporten? Dan is de sprinttriatlon misschien iets voor jou, want daar worden alle afstanden gehalveerd. Zo kom je dus uit op 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Aan deze sprintformule kan je ook deelnemen in trio. Elk lid van het team neemt dan één onderdeel van de wedstrijd voor zijn rekening.

Wie liever supportert, kan natuurlijk afzakken naar het parcours. De passages van de atleten op de Koornmarkt en Grote Markt laten niemand onberoerd, ook de triatleten zelf niet.