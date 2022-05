Op 14 en 15 mei weer Spartans Cup: uniek ijshockeytornooi in Kortrijk met ploegen uit hele wereld

Na een coronapauze houden Spartans Cortryck op 14 en 15 mei opnieuw hun jaarlijks internationaal ijshockeytoernooi dat uniek is in de streek.

De ijshockeyclub werd in 1996 opgericht onder de naam ‘De Oldtimers’. De groep bestaat uit veteraanspelers van verschillende teams die nu ijshockey spelen voor het plezier. Toen na 25 jaar de thuisbasis in Gullegem de deuren sloot, werd in 2019 IJsbaan de Piste de nieuwe locatie. Met deze vernieuwing kwam ook het idee om de naam van de club te veranderen naar ‘Spartans’ en dus ook de naam voor hun ijshockeytoernooi: Spartans Cup. Dit jaar komen er maar liefst tien ploegen van zeven verschillende nationaliteiten. De vriendschappelijke tweedaagse competitie gaat door op IJsbaan De Piste (Gentsesteenweg 131).

Niveau ligt hoger

“We kijken ernaar uit. We hebben heel veel voorbereidingen getroffen om deze editie nog beter te maken in vergelijking met andere jaren, met heel wat randactiviteiten zoals een bar langs het ijs (met happy hour) en een show bij de finale. Het is niet alleen een interessante match om bij te wonen, maar het is op zich een leuke totaalbeleving, een evenement”, zegt medeorganisator en assistent kapitein Lorenzo Pattyn (44). “Het niveau van de ploegen ligt ook wat hoger en werden op elkaar afgestemd. Iedereen kan een wedstrijd winnen, het is de bedoeling dat het leuk is voor iedereen. Het moet tof zijn langs het ijs, maar ook op het ijs,” vult medeorganisator en goalie David Vandevenne (45) aan.

Bezoek uit hele wereld

Het was initieel wat zoeken naar internationale ploegen, maar uiteindelijk komen er tien ploegen naar Spartans Cup 2022: Spirits (Rusland), Puckers (Luxemburg), Alley Gots (Nederland), KMG Eagles (Verenigde Staten), Heavy Hitters (België), Team Infinity (Nederland), The Wheelers (Nederland), Blue Elks (Duitsland), Lions de Wasquehal (Frankrijk) en uiteraard onze eigen Spartans.

“Waarom mensen moeten komen? Twee woorden: beerleague ijshockey. Dat zegt genoeg,” lacht Lorenzo. “Het is ook een leuke manier om de sport te leren kennen, met zo’n vriendschappelijke match is het toegankelijker. Het is een toffe sfeer,” besluit David.