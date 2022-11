Op 13 november bokst Delfine Persoon in Dubai voor de WBC Silver Titel

Op zondag 13 november bokst Delfine Persoon (37) in de Coca-Cola Arena in Dubai tegen de Duitse Ikram Kermat voor de WBC Silver en de EBU-titel super pluimgewicht.

Delfine heeft al een uitstekend palmares met 50 kampen waarvan ze er 47 won. Ze is onder andere meervoudig WBC-wereldkampioene bij de lichtgewichten. “Ikram Kermat bokste 14 kampen waarvan ze er 11 won.

“De voorbereiding verloopt heel goed”, liet coach Filiep Tampere weten. “”We trainen er in de gym van het hotel waar we logeren. Ikram is vooral een defensieve bokser en Delfine zal dus zeker druk moeten zetten. Maar ze is goed getraind en heeft toch al tegen heel wat zwaardere tegenstanders ontmoet in haar carrière.”

Het uur waarop de kamp plaatsgrijpt wist Filiep nog niet te vertellen. Maar boksliefhebbers zullen dat kunnen terugvinden op de site Global Titans.com die de meeting organiseert.

De kamp tegen Kermat winnen kan voor Delfine de laatste kans zijn om te boksen voor de wereldtitel WBC World in het super pluimgewicht tegen de Amerikaanse Alicia Baumgardner. Een kans die ze na zo een mooie carrière meer dan verdient. Maar Delfine is nu niet mee bezig met die kamp. Nu ligt de focus op de kamp tegen Kermat.

(IB)