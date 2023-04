Oostrozebekenaar Bart Deruyck is klaar voor sterk duivenseizoen

Op 1 april wordt het duivenseizoen op gang getrokken met de eerste wedstrijden vanuit buurland Frankrijk. De duivensport komt de laatste jaren geregeld in het nieuws omwille van de verkoop van Vlaamse duiven voor recordbedragen, maar daar heeft de kleine melker geen boodschap aan.

Bart Deruyck (58) uit de Sneppestraat is klaar voor een sterk seizoen. “Eigenlijk had ik al duiven op een piepklein hokje toen ik 7 jaar was, maar het echte spel is er pas gekomen vanaf mijn 17 jaar. Ik erfde de microbe van mijn nonkels Omer en Guido Verhulst, maar ook van mijn peter Victor Verhulst. Intussen ben ik al 25 jaar duivenmelker en ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen. Nochtans is de verzorging voor mij niet makkelijk omwille van het werk bij Unilin waar ik ingeschakeld ben in een vijfploegensysteem. Zo lukt het niet altijd om de duifjes op tijd te verzorgen en ze te laten trainen. Niettegenstaande deze handicap zijn de resultaten niet slecht.”

“Of ik een grote speler ben? Noem mij maar een kleine melker, ik bezit hooguit een 70-tal duifjes. Hoewel ik over weinig duiven beschik, ben ik vrij succesvol. Van bij de start kreeg ik meteen de goede soort van mijn nonkels. Ik kreeg ook wat van bevriende duivenmelkers zoals Johan Devos, Geert Damman, Gabriel Kindt en tussendoor kocht ik wel eens een duivenbon op een verkoping. Vorig seizoen haalde ik zelfs enkele knalprestaties zoals de eerste prijs provinciaal op Fontenay op 5.841 jonge duiven. In mijn duivenlokaal werd ik eerste kampioen halve fond jongen en ook nog eens 7de nationaal kampioen KBDB Kleine Halve Fond jongen. Mijn ambitie dit seizoen? Dit jaar wil ik een stapje hoger zetten en overstappen naar de kleine halve fond. Concreet betekent dit dat de duiven worden ingemand voor wedstrijden tot 500 km. Voor mij is dit een nieuwe uitdaging, maar ik ben er stellig van overtuigd dat dit ook zal lukken. Of het een dure hobby is? Elke hobby kost geld. Men kan het zo duur maken als men wil. Ik ga bijvoorbeeld nooit op reis en dat geld gebruik ik dan voor mijn sport.” (CLY)