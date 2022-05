Oostkerkse Pauline De Schaepmeester turnt op Nationale Spelen Special Olympics

Pauline De Schaepmeester (30) uit Oostkerke, en afkomstig van Marke, neemt als gymnaste deel aan de Special Olympics Belgium, die vandaag, woensdag, starten in Ottignies-Louvain-la-Neuve en Eigenbrakel. “Pauline is dolgelukkig dat ze na de corona-onderbreking eindelijk weer kan deelnemen”, zegt haar moeder Charlotte Legon.

Pauline heeft het syndroom van Down en is afkomstig van Marke bij Kortrijk, waar ze jarenlang woonde samen met haar ouders en broer en zus. Sinds een jaartje woont de familie in Oostkerke, in de tot woning verbouwde voormalige gemeenteschool in het dorp.

Dagcentrum in Kortrijk

“Aanvankelijk was dit ons buitenverblijf maar we beslisten dan toch om geen twee grote woning aan te houden en vestigden ons permanent in het mooie Oostkerke”, zegt Paulines moeder Charlotte Legon.

“Ze gaat wel nog elke dag naar het dagcentrum in Kortrijk waar ze werkt. Ik werk zelf in Kortrijk en ze gaat iedere dag met me mee.”

Unieke ervaring

“Pauline is destijds begonnen door de school in Kortrijk, De Hoge Kouter, en werd gevraagd om als turnster deel te nemen aan de Special Olympics in Shangai in 2007. We zijn toen met haar mee geweest om te supporteren. Dat was echt een unieke ervaring. Ook die openingsceremonie met 80.000 mensen was indrukwekkend”, herinnert Charlotte zich.

“Ze heeft al altijd graag gesport. Ze doet niet alleen aan turnen maar ook aan fietsen, zwemmen en skiën. Pauline is ook nog naar de Winterspelen van de Special Olympics mee geweest. En sinds kort gaat ze ook met me mee als ik ga golfen in de Damme Golf & Country Club in Sijsele. Ze kan zich echt helemaal uitleven door te sporten.”

Nationale Spelen

“En nu is ze natuurlijk dolgelukkig dat ze weer kan deelnemen aan de Nationale Spelen van de Special Olympics van 25 tot 28 mei in Waals-Brabant. Dat evenement vindt normaliter jaarlijks plaats, maar kon door corona twee jaar niet doorgaan. Ze kijkt er dus heel erg naar uit.” Pauline komt donderdag en vrijdag in actie.