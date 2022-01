Oostkamp en Rollegem plaatsen zich in het minivoetbal voor kwartfinales Belgische beker

In het minivoetbal werden vrijdagavond zonder publiek de achtste finales van de Belgische beker afgewerkt. Met PS Oostkamp uit derde nationale en WDP Rollegem A medeleider in tweede nationale konden twee ploegen uit onze provincie zich plaatsen voor de volgende ronde.

Rollegem zorgde voor een verrassing door AZ 77 Maldegem uit eerste nationale met 3-2 uit te schakelen. PS Oostkamp moest geen al te verre verplaatsing maken en trok naar Montreal Sport in Assebroek, dat uitkomt in 2de nationale. PSO won met 3-4. Montreal kwam in de burenstrijd één keer op voorsprong bij een 2-1, maar moest in Oostkamp toch zijn meerdere erkennen. “Het verhaal van het hele jaar blijft naar boven komen”, klinkt het bij MS. “We zijn minstens de evenknie van de tegenstander maar we nemen de momenten niet en daar profiteert de tegenstander ten volle van.”

MVV Waregem 74 uit tweede nationale werd met 7-5 uitgeschakeld op bezoek bij Harde Labeur Nazareth uit eerste nationale. SK Roeselare- Daisel, dat op het hoogste niveau uitkomt, verloor van reeksgenoot MVC Synergie Oudenaarde met 5-9. IF Assebroeke, de leider uit derde nationale, verloor nipt met 4-3 bij K&W Bouw Kassani Elsegem dat de competitie leidt in tweede nationale.

Voorsprong uit handen

Assebroeke kon voor die bekerwedstrijd op iedereen rekenen, met uitzondering van Dwight De Vadder. Bij de rust stond het 1-1 dankzij Gianni Longueville. Hij scoorde in de tweede helft nog twee keer en zo kwamen de Bruggelingen 1-3 voor. Maar men gaf die voorsprong en kwalificatie nog uit handen.

“We stevenden af op schepcorners maar Kassani besliste er anders over. In de slotseconden straften zij het knullig uitverdedigen van ons af en zo werd het toch nog een overwinning voor de thuisploeg 4-3”, klinkt Steve Matthys van Assebroeke. Het was een echte cupmatch gekruid met doelpunten, enkele gele kaarten en twee rode kaarten.

“We moeten leren een match bij een voorsprong dood te maken. We versieren tevens te weinig corners. Dit was een goede waardemeter na een half seizoen minivoetbal. De werkpunten werden blootgelegd.” Assebroeke ontvangt op 28 januari PS Oostkamp, de tweede uit de stand. “Bij winst slaan wij een kloofje van zes punten en daarna volgen er nog acht wedstrijden”, besluit Matthys.

Oostkamp stoot als een ploeg uit derde nationale wel door in de Belgische beker, net als WDP Rollegem uit tweede nationale. Domino Trappen Oudenaarde, Huze Goossens Appels, Harde Labeur Nazareth, San Siro Jongens Deftinge en MVC Synergie Oudenaarde uit eerste nationale en Kassani Elsegem uit tweede nationale zijn in de kwartfinales hun mogelijke tegenstander.

(ACR)