Oostendse watersportverenigingen kenden goed seizoen: “We hadden weinig last van minder goed weer”

Het zomerseizoen aan de kust zit er bijna op. Het weer was vaak aarzelend en onzeker, maar de voorbije weken was het niettemin druk in de Oostendse watersportverenigingen. Arlette Reynaert, zeilschoolverantwoordelijke van Watersport Oostende Spuikom (WOS) en Koen Hollevoet, jeugdcoördinator zeilschool Ostend Sailing blikken al bij al tevreden terug op de voorbije zomermaanden.

“Niettegenstaande het minder goede weer hebben we een goed seizoen achter de rug”, opent Arlette Reynaert. “Wanneer het weer niet echt schitterend is, missen we uiteraard heel wat last-minute inschrijvingen, maar we noteerden elke week gemiddeld meer dan dertig inschrijvingen voor onze zeilkampen. Tijdens het bouwverlof merken we een duidelijke daling, maar dat is een jaarlijks terugkerend verschijnsel waar we niet meer van opkijken. Het is duidelijk dat heel wat watersporters na de moeilijke coronajaren weer opteren voor een vakantie in het buitenland om hun favoriete vrijetijdsbesteding in ideale weersomstandigheden te beoefenen. Daarentegen zet de trend die tijdens de coronaperiode werd ingezet om in gezinsverband te zeilen zich wel duidelijk door. Heel wat ouders raken gebeten door de zeilmicrobe omdat hun kinderen ooit een zeilkamp volgden en schrijven ook in voor een zeilcursus. Soms zien we ook een omgekeerd fenomeen, waarbij kinderen aangespoord worden door hun zeilende ouders om het water op te gaan.

Suppen in opmars

Naast zeilen kunnen ‘waterratten’ bij WOS ook terecht om te kajakken of te suppen. “Vooral suppen is de voorbije jaren in opmars. Het is een heel toegankelijke sport, die ook mensen met een (visuele) beperking kunnen beoefenen. Zeilen en de organisatie van zeilkampen blijft echter de kernactiviteit van WOS. We willen in de eerste plaats een gezellige, familiale club blijven, waar mensen altijd terecht kunnen om een leuke tijd op het water door te brengen.”

“Bij Ostend Sailing hebben we enkele kampen moeten annuleren omdat er te veel wind was”, vult Koen Hollevoet aan. “Geen wind is een probleem voor een watersporter, maar te veel wind is nog vervelender als je het water op wil. Vooral enkele weekends voor volwassenen konden jammer genoeg niet doorgaan. We hebben gelukkig geen jeugdkampen moeten annuleren. Als er te veel wind stond om het water op te gaan, hebben we voor de kinderen andere leuke activiteiten georganiseerd. Voor deze kampen werken we samen met een externe partner. Ook bij ons zijn de gezinskampen een succes. We hebben de indruk dat heel wat mensen sinds corona de sportmogelijkheden aan de kust herontdekt hebben. Het kwakkelweer van de voorbije weken had geen invloed op het aantal inschrijvingen, want de meeste watersporters boeken hun cursus al in januari of februari. Hierdoor registreerden we evenveel inschrijvingen als de voorbije jaren.”

Wedstrijdzeilen

“Door een samenwerking tussen WOS, Ostend Sailing en Inside Spuikom hebben we het zeilen voor jonge kinderen in de Optimist opgewaardeerd”, vertelt Arlette Reynaert van WOS enthousiast. “De Optisharks zijn optimist-zeilers van 7 tot 15 jaar die ook tijdens de zomermaanden regelmatig op de Spuikom trainen. Zo worden ze op een recreatieve manier klaargestoomd voor nationale en internationale wedstrijden. Onder begeleiding van een professionele trainer wordt hen de knepen van het wedstrijdzeilen aangeleerd.

Enige ervaring in het zeilen wordt natuurlijk verwacht. Ook wordt eventueel begeleiding op geselecteerde wedstrijden voorzien in binnen- en buitenland. Eigenlijk stomen we deze talentvolle zeilertjes klaar voor nationale competities en grote internationale wedstrijden. Zij zijn als het ware jonge ambassadeurs van de zeilsport.” (PDC)